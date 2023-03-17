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Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

МЧС: мокрый снег и ветер до 18 м/с ожидаются в Тюменской области

17 марта 2023, 10:36
Фото: МЧС

МЧС: В Тюменской области выпадет мокрый снег и усилится ветер

В Тюменской области 18 марта ожидаются мокрый снег и сильный ветер. О неблагоприятной погода предупреждает МЧС. Температура воздуха составит (днём) + 2 градуса.

На дорогах возможна гололедица.

«По прогнозам синоптиков 18 марта на юге Тюменской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах отложение мокрого снега, ветер 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с», - сообщили в пресс-службе МЧС по Тюменской области.

Ранее «Наш город» сообщал, что 18 марта будет пасмурно, но во второй половине дня подует северный ветер. Влажность воздуха увеличится до 75%.

В Тюмени ожидается дождь и сильный ветер
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