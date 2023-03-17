МЧС: мокрый снег и ветер до 18 м/с ожидаются в Тюменской области

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
На дорогах возможна гололедица.
«По прогнозам синоптиков 18 марта на юге Тюменской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах отложение мокрого снега, ветер 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с», - сообщили в пресс-службе МЧС по Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал, что 18 марта будет пасмурно, но во второй половине дня подует северный ветер. Влажность воздуха увеличится до 75%.