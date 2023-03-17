Малые и средние предприятия заключили льготные кредитные договоры на 1,2 млрд рублей

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Льготные кредиты в том числе получат разработчики софта, производители горнодобывающего и энергосберегающего осветительного оборудования.
По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, за весь 2023 год планируется выдать кредиты как минимум 100 высокотехнологичным инновационным компаниям на общую сумму более 15 миллиардов рублей. По его словам, условия для оформления кредита были упрощены, передает ria.ru.
Поддержка предоставляется в рамках федерального проекта правительства «Взлет – от стартапа до IPO». В числе приоритетных направлений там значатся искусственный интеллект, коммуникационные технологии, интернет вещей, биотехнологии и фармацевтика.
Как заявил председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, отечественные инновационные компании сегодня буквально создают будущее России, поэтому их поддержка для банка является одной из ключевых задач. В частности, за 2,5 месяца 2023 года банк подписал договоры с 11 такими компаниями на общую сумму 1,2 миллиарда рублей.
В числе получателей поддержки резидент Фонда «Сколково» «СмартСтаффинг». Компания получит 150 миллионов рублей на создание цифровой платформы для управления IT-проектами. Еще 100 миллионов рублей запросил томский разработчик развлекательной системы для пассажиров общественного транспорта «Топмедиа».
МСП Банк стал оператором программы «Взлет — от стартапа до IPO» весной прошлого года. В рамках программы высокотехнологичные компании могут получить на развитие до 500 миллионов рублей на срок до трех лет по ставке 3% годовых.
МСП Банк участвует в реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который курирует первый зампред Правительства РФ Андрей Белоусов.