Контрабандист попросил судью уменьшить сумму штрафа

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Товар он планировал продать, но деятельность была пресечена и мужчине назначили штраф в 400 тысяч рублей.
Мужчина подал апелляцию на решение суда и просил уменьшить сумму штрафа до 150 тысяч рублей. Но Тюменский областной жалобу 61-летнего Саята Мамедова оставил без удовлетворения.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что жительница Тюменской области задолжала почти 100 тысяч рублей за аренду участка, плата за который составляла 66,5 рубля в квартал.