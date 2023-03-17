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Posted Сегодня, 06:02

Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

Контрабандист попросил судью уменьшить сумму штрафа

17 марта 2023, 06:02
Фото: 1MI

Тюменский контрабандист попросил суд смягчить наказание и уменьшить сумму штрафа

Мужчину осудили за то, что он с февраля по апрель прошлого года почти за 1 млн 600 тысяч рублей приобрел у неизвестного 12 206 пачек сигарет, без соответствующих марок.
Сюжет
Тюмень

Товар он планировал продать, но деятельность была пресечена и мужчине назначили штраф в 400 тысяч рублей.

Мужчина подал апелляцию на решение суда и просил уменьшить сумму штрафа до 150 тысяч рублей. Но Тюменский областной жалобу 61-летнего Саята Мамедова оставил без удовлетворения.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что жительница Тюменской области задолжала почти 100 тысяч рублей за аренду участка, плата за который составляла 66,5 рубля в квартал.

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