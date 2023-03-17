Контрабандист попросил судью уменьшить сумму штрафа

Тюменский контрабандист попросил суд смягчить наказание и уменьшить сумму штрафа

Мужчину осудили за то, что он с февраля по апрель прошлого года почти за 1 млн 600 тысяч рублей приобрел у неизвестного 12 206 пачек сигарет, без соответствующих марок.

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