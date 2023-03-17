Из-за ДТП в Тюмени на Объездной крупный затор в 4 километра. Пробки 9 баллов

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Серьёзный затор образовался на Закалужской (южная часть Объездной дороги). Недалеко от круга на Мельникайте произошло ДТП, пробка растянулась на 4 километра до Московского тракта.
На Профсоюзной идёт уборка снега.
Из-за аварии затруднения на улице Пермякова. Сегодня «Наш город» сообщал, что здесь столкнулись «Лада» и «Шевроле». Машины перекрыли две полосы движения, но пострадала только техника. Причины аварии ещё выясняются.