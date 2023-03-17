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Posted Сегодня, 12:59

Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Из-за ДТП в Тюмени на Объездной крупный затор в 4 километра. Пробки 9 баллов

17 марта 2023, 12:59
Фото: 1MI

В Тюмени крупные пробки в 9 баллов из-за аварий

По данным 2ГИС, в пятницу вечером пробки в городе составили 9 баллов. Всего в областной столице к 17:45 произошло 6 дорожных происшествий, о пострадавших не сообщается.
Сюжет
ДТП

Серьёзный затор образовался на Закалужской (южная часть Объездной дороги). Недалеко от круга на Мельникайте произошло ДТП, пробка растянулась на 4 километра до Московского тракта.

На Профсоюзной идёт уборка снега.

Из-за аварии затруднения на улице Пермякова. Сегодня «Наш город» сообщал, что здесь столкнулись «Лада» и «Шевроле». Машины перекрыли две полосы движения, но пострадала только техника. Причины аварии ещё выясняются.

В Тюмени на улице Пермякова «Лада» влетела в Шевроле». Фото
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#Александр Мязин#ДТП#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Дороги#Безопасность на дорогах#Водители#ГИБДД#Погода
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