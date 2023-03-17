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Posted Сегодня, 04:38

Published Сегодня, 04:38

Modified Сегодня, 05:05

Updated Сегодня, 05:05

Большинство тюменцев в этом году поедут отдыхать в Сочи

17 марта 2023, 04:38
Фото: 1MI

Сочи стал самым популярным курортом тюменских туристов для отдыхав мое и летом – 2023

С июня по август 2023 года более половины запросов (54,2%) на путешествие и отпуск приходится на Сочи. Об этом РБК Тюмень сообщили аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
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Москва

Тюменцу сейчас понадобится, как минимум, 12 тысяч рублей, чтобы улететь в Сочи. За возвращение в родной город придется платить снова.

Однако стоит участь, что спросом пользуется также Санкт-Петербург, путешествие туда рассматривают 8,5% тюменцев. Такая поездка будет выгоднее, билет стоит от 4600 рублей.

Другое популярное направление — Минеральные Воды, куда хотят отправиться 7,2% туристов, билеты стоят от 4100 рублей.
6,8% также планируют полететь в Москву за 5100 рублей. Но есть и те, кто планирует путешествие из Тюмени в Дагестан за 8800 рублей.

Стоит отметить, что аналитики сервиса и ранее отмечали, что туристы по всей России стали экономнее. Они чаще выбирают хостелы, апартаменты и гостевые дома, предпочитая их крупным отелям.

Вдобавок предпочтения тюменцев совпадают с общероссийскими показателями по популярности туристических направлений. По всей стране в 2022 году чаще всего выбирали Сочи, Краснодарский край, Москву и Санкт-Петербург.

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Ранее «Наш город» рассказывал о том, что с 30 марта из Тюмени будет летать прямой рейс до Стамбула. Улететь самостоятельно в крупнейший торговый город Турции можно за 17,6 тысяч рублей. Путевка на неделю обойдется в 45 тысяч за одну персону, однако эта сумма покрывает расходы на жилье, перелет и трансфер. Если путешественник планирует добавить в этот перечень завтраки и ужины, то придется заплатить уже 56 тысяч рублей.

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Путешествия#Путешественники#Туристические путевки#Сочи#Санкт-Петербург#Москва#Тюмень#Тюменская область
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