Большинство тюменцев в этом году поедут отдыхать в Сочи

Ранее «Наш город» рассказывал о том, что с 30 марта из Тюмени будет летать прямой рейс до Стамбула. Улететь самостоятельно в крупнейший торговый город Турции можно за 17,6 тысяч рублей. Путевка на неделю обойдется в 45 тысяч за одну персону, однако эта сумма покрывает расходы на жилье, перелет и трансфер. Если путешественник планирует добавить в этот перечень завтраки и ужины, то придется заплатить уже 56 тысяч рублей.