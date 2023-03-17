Большинство многодетных семей в Тюмени обеспечены землями под строительство дома

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
Данная программа действует с 2011 года, и за это время земли под ИЖС были выданы свыше одиннадцати тысячам семей, а более четырехсот семей получили целевые выплаты.
Среди лидеров по числу выделенных земельных участков также оказались Заводоуковский городской округ, Тобольск и Ялуторовск.
Ранее «Наш город» писал, что более 10 специалистов из населенных пунктов региона получили право на бесплатные земли, среди них — учителя и медики.