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Posted Сегодня, 15:41

Published Сегодня, 15:41

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

Большинство многодетных семей в Тюмени обеспечены землями под строительство дома

17 марта 2023, 15:41
Фото: 1MI

В Тюменской области 87% многодетных семей обеспечены земельным участками

По обеспечению семей с тремя и более детьми землями под строительство дома в настоящее время лидирует Тюменская область: 87% получили участки бесплатно, сообщили в инфоцентре правительства региона.

Данная программа действует с 2011 года, и за это время земли под ИЖС были выданы свыше одиннадцати тысячам семей, а более четырехсот семей получили целевые выплаты.

Среди лидеров по числу выделенных земельных участков также оказались Заводоуковский городской округ, Тобольск и Ялуторовск.

Ранее «Наш город» писал, что более 10 специалистов из населенных пунктов региона получили право на бесплатные земли, среди них — учителя и медики.

Работникам тюменских сел напомнили, кто имеет право на бесплатные земли
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#Елена Чебоксарова#Земля бесплатно#Земельные участки#Тюменская область#Лидеры России#Общество#Новости тюмени
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