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Posted Сегодня, 19:51

Published Сегодня, 19:51

Modified Сегодня, 20:18

Updated Сегодня, 20:18

Александр Моор рассказал, какой вклад внесли тюменцы в позитивные изменения в Крыму

17 марта 2023, 19:51
Фото: 1MI

В Тюменской области отметили праздник воссоединения Крыма с Россией

В Тюменской области 17 марта отпраздновали день воссоединения Крыма с Россией. Это День, когда справедливость вострожествовала, написал Александр Моор в своих социальных сетях.

Губернатор рассказал, что за 9 лет после значимого события представители Тюменской области внесли значительный вклад для Крыма: оказали помощь в строительстве Крымского моста, взяли шефство над Черноморским районом, помогли тысячам семей отдохнуть на курорте за счёт средств регионального бюджета.

Ранее «Наш город» сообщал, что на этих выходных тюменцы в игровом формате смогут познакомиться с историей Крыма. Все участники получат призы. 

 

Тюменцы познакомятся с историей Крыма в игровом формате
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#Елена Чебоксарова#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Крым#Присоединение Крыма#Праздник
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