Александр Моор рассказал, какой вклад внесли тюменцы в позитивные изменения в Крыму

Губернатор рассказал, что за 9 лет после значимого события представители Тюменской области внесли значительный вклад для Крыма: оказали помощь в строительстве Крымского моста, взяли шефство над Черноморским районом, помогли тысячам семей отдохнуть на курорте за счёт средств регионального бюджета.