Александр Моор рассказал, какой вклад внесли тюменцы в позитивные изменения в Крыму

Posted Сегодня, 19:51
Published Сегодня, 19:51
Modified Сегодня, 20:18
Updated Сегодня, 20:18
Губернатор рассказал, что за 9 лет после значимого события представители Тюменской области внесли значительный вклад для Крыма: оказали помощь в строительстве Крымского моста, взяли шефство над Черноморским районом, помогли тысячам семей отдохнуть на курорте за счёт средств регионального бюджета.
Ранее «Наш город» сообщал, что на этих выходных тюменцы в игровом формате смогут познакомиться с историей Крыма. Все участники получат призы.