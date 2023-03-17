100 тысяч рублей задолжала жительница региона

Тюменка накопила долгов по аренде почти на 100 тысяч рублей

Наталья Б. арендовала участок у администрации Армизонского муниципального района еще в 2018 году. Позже ей предоставили жилье неподалеку от земли, которую она использовала в коммерческих целях. Однако платить за аренду женщина перестала.

Сюжет Суд