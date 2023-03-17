100 тысяч рублей задолжала жительница региона

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Каждый квартал арендатор должна была платить 66,51 рубля за земельный участок. Однако средства не были выплачены, в результате чего скопился долг в размере 98 209 рублей.
«Суд установил, что в 2015 году между администрацией Армизонского муниципального района и ответчиком заключен договор аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства сроком на 20 лет.Исследовав материалы дела, суд установил, что оплата по договорам не осуществлялась», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.
Суд удовлетворил исковые требования администрации.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что Ярковский районный суд вынес приговор Эдуарду Рахимчанову за нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электропровода, в результате чего обвиняемый по неосторожности нанес вред здоровью жильца дома.