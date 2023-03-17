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Posted Сегодня, 05:44

Published Сегодня, 05:44

Modified Сегодня, 05:47

Updated Сегодня, 05:47

100 тысяч рублей задолжала жительница региона

17 марта 2023, 05:44
Фото: 1MI

Тюменка накопила долгов по аренде почти на 100 тысяч рублей

Наталья Б. арендовала участок у администрации Армизонского муниципального района еще в 2018 году. Позже ей предоставили жилье неподалеку от земли, которую она использовала в коммерческих целях. Однако платить за аренду женщина перестала.
Сюжет
Суд

Каждый квартал арендатор должна была платить 66,51 рубля за земельный участок. Однако средства не были выплачены, в результате чего скопился долг в размере 98 209 рублей.

«Суд установил, что в 2015 году между администрацией Армизонского муниципального района и ответчиком заключен договор аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства сроком на 20 лет.Исследовав материалы дела, суд установил, что оплата по договорам не осуществлялась», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

Суд удовлетворил исковые требования администрации. 

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что Ярковский районный суд вынес приговор Эдуарду Рахимчанову за нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электропровода, в результате чего обвиняемый по неосторожности нанес вред здоровью жильца дома.

#Алиса Вернер#Суд#Деньги#Аренда#Аренда жилья#Арендаторы#Армизонский район#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюмень#Тюменская область
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