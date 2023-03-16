За год работы цифровой платформы МСП.РФ ее сервисами воспользовались около 2 млн раз

На платформе МСП.РФ доступно более трехсот услуг и продуктов от регионов. С момента ее запуска на них от представителей бизнеса поступило более 20 тысяч онлайн-заявок. Наибольшим спросом пользовался сервис “Производственная кооперация и сбыт”, объединяющий иностранных и отечественных поставщиков и заказчиков. Эта технология позволила получить поддержку более чем двум с половиной тысячам компаний. Кроме этого, на МСП.РФ стал доступен сервис проверки контрагентов - в течение года им воспользовались свыше пятнадцати тысяч представителей российского предпринимательства.