За год работы цифровой платформы МСП.РФ ее сервисами воспользовались около 2 млн раз

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
С момента запуска на МСП.РФ зарегистрировались более 320 тысяч пользователей, среди которых представители малого и среднего бизнеса, самозанятые и граждане, только планирующие начать свой бизнес.
Как пишет РИА Новости, каждый пользователь в среднем обращался к сервису 5,6 раз. Порядка двухсот шестидесяти тысяч заявок касались мер поддержки, льготных лизинговых и кредитных программ. Целью запуска платформы МСП.РФ было предоставление предпринимателям возможности получать необходимую поддержку в дистанционном режиме.
Глава Минэкономразвития Российской Федерации Максим Решетников отметил, что платформа должна стать эффективным механизмом обратной связи малого и среднего бизнеса с государством.
Глава Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул, что запуску платформы предшествовала масштабная работа, в ходе которой совместно с представителями предпринимательства были определены приоритетные услуги, которые требуют оцифровки. Среди наиболее востребованных сервисов - "Региональные меры поддержки".
На платформе МСП.РФ доступно более трехсот услуг и продуктов от регионов. С момента ее запуска на них от представителей бизнеса поступило более 20 тысяч онлайн-заявок. Наибольшим спросом пользовался сервис “Производственная кооперация и сбыт”, объединяющий иностранных и отечественных поставщиков и заказчиков. Эта технология позволила получить поддержку более чем двум с половиной тысячам компаний. Кроме этого, на МСП.РФ стал доступен сервис проверки контрагентов - в течение года им воспользовались свыше пятнадцати тысяч представителей российского предпринимательства.
Корпорация МСП занималась разработкой и запуском цифровой платформы для предпринимателей совместно с Минэкономразвития России. Ее развитие осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», куратором которого выступает первый вице-премьер Андрей Белоусов.