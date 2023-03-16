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Published Сегодня, 01:37

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Updated Сегодня, 01:42

«Вы обвиняетесь в госизмене»: мошенники придумали новую схему обмана

16 марта 2023, 01:37
Фото: 1MI

Телефонные мошенники пытаются выманить деньги у тюменцев путем обвинения в госизмене

Местные жители рассказывают в социальных сетях о новой схеме обмана. Так, один из тюменцев на днях поделился в паблике «ЧС Тюмень», как на него давили, обвиняя в измене Родине, а затем принуждали отправить данные банковской карты.

По словам подписичка, сначала ему позвонили из Федеральной службы безопасности и заявили, что он финансирует ВСУ. Затем с ним связались якобы из службы безопасности банка, чтобы подтвердить, действительно ли он является владельцем карты. У тюменца не было карты Сбербанка, поэтому он выдумал данные. Мошенники попросили его выполнить перевод средств на счёт банка для «проверки», которые обещали вернуть.

«Я отказался, но история на этом не закончилась — спустя два часа меня снова набрали, но уже якобы из ФСБ и „приказали“ полностью продиктовать данные карточки, вместе с cvv-кодом и сроком действия карты. Естественно, ничего вымогатели не получили», — рассказал тюменец.

Ранее «Наш город» писал, что местный житель столкнулся с курортным видом мошенничества: он захотел погладить сову, а ему предложили с ней сфотографироваться на его же телефон. После этого выяснилось, что услуга была платной.

 

 

Тюменцы столкнулись с курортным видом мошенничества
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#Елена Чебоксарова#Мошенники#Госизмена#Сбербанк россии#Аферисты#Общество#Тюменцы
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