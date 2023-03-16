«Вы обвиняетесь в госизмене»: мошенники придумали новую схему обмана

По словам подписичка, сначала ему позвонили из Федеральной службы безопасности и заявили, что он финансирует ВСУ. Затем с ним связались якобы из службы безопасности банка, чтобы подтвердить, действительно ли он является владельцем карты. У тюменца не было карты Сбербанка, поэтому он выдумал данные. Мошенники попросили его выполнить перевод средств на счёт банка для «проверки», которые обещали вернуть.