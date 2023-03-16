В Заречном микрорайоне в пятницу отключат светофоры

Posted Сегодня, 17:30
Published Сегодня, 17:30
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Updated Сегодня, 17:50
Отключение в связи с плановыми работами на электросетях запланировано с обеда: с 13 до 17 часов.
Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня 9 до 17 часов не работал светофор на перекрестке улиц Мельникайте — Республики. Из-за этого, а также из-за девяти ДТП в Тюмени вечером образовались крупные пробки. Водителям следует быть внимательнее к информации об отключении светофорных объектов, не игнорировать дорожные знаки и заранее планировать маршрут.