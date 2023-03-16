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Posted Сегодня, 17:30

Published Сегодня, 17:30

Modified Сегодня, 17:50

Updated Сегодня, 17:50

В Заречном микрорайоне в пятницу отключат светофоры

16 марта 2023, 17:30
Фото: МКУ Тюменьгортранс

В Тюмени 17 марта на три часа перестанут работать два светофора

В пятницу, 17 марта, в городе могут отключить светофорные объекты на пересечении улиц Дружбы и Ватутина, а также на Профосоюзной и Дружбы, сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».
Сюжет
ДТП

Отключение в связи с плановыми работами на электросетях запланировано с обеда: с 13 до 17 часов.

Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня 9 до 17 часов не работал светофор на перекрестке улиц Мельникайте — Республики. Из-за этого, а также из-за девяти ДТП в Тюмени вечером образовались крупные пробки. Водителям следует быть внимательнее к информации об отключении светофорных объектов, не игнорировать дорожные знаки и заранее планировать маршрут.

 

В Тюмени крупные пробки из-за 9 аварий и неработающего светофора на Мельникайте
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#Елена Чебоксарова#Автомобилисты#Светофор#ДТП#Безопасность на дорогах#Новости тюмени#Происшествия#Тюменцы
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