В Заречном микрорайоне в пятницу отключат светофоры

Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня 9 до 17 часов не работал светофор на перекрестке улиц Мельникайте — Республики. Из-за этого, а также из-за девяти ДТП в Тюмени вечером образовались крупные пробки. Водителям следует быть внимательнее к информации об отключении светофорных объектов, не игнорировать дорожные знаки и заранее планировать маршрут.