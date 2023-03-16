В Тюменской области простились в 38-летним бойцом ЧВК «Вагнер», погибшим на Украине

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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Updated Сегодня, 05:51
Военного похоронили со всеми воинскими почестями. Слова соболезнования родным и близким Дамира Миндиярова выразили заместитель главы Ярковского района Владимир Федоров и военный комиссар Тюменского, Нижнетавдинского и Ярковского районов Алексей Музалевский, сообщили «Нашему Городу» в администрации Дубровинского сельского поселения.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне простились с 20-летним контрактником, уроженцем Тазовского района Никитой Ушаковым. Военного похоронили на «Аллее Славы».