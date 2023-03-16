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В Тюменской области простились в 38-летним бойцом ЧВК «Вагнер», погибшим на Украине

16 марта 2023, 05:49
Фото: Дубровинское сельское поселение

В Тюменской области простились в 38-летним бойцом ЧВК «Вагнер», погибшим на Донбассе

В селе Чечкино Ярковского района простились с 38-летним бойцом ЧВК «Вагнер» Дамиром Миндияровым, погибшим в зоне специальной военной операции на Украине.
Сюжет
Тюмень

Военного похоронили со всеми воинскими почестями. Слова соболезнования родным и близким Дамира Миндиярова выразили заместитель главы Ярковского района Владимир Федоров и военный комиссар Тюменского, Нижнетавдинского и Ярковского районов Алексей Музалевский, сообщили «Нашему Городу» в администрации Дубровинского сельского поселения.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне простились с 20-летним контрактником, уроженцем Тазовского района Никитой Ушаковым. Военного похоронили на «Аллее Славы».

В Тюмени простились с 20-летним контрактником, погибшим в зоне СВО
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Похороны#Военные#Военнослужащие#Военная служба#Тюмень#Тюменская область
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