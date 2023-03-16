В Тюменской области простились в 38-летним бойцом ЧВК «Вагнер», погибшим на Украине

Военного похоронили со всеми воинскими почестями. Слова соболезнования родным и близким Дамира Миндиярова выразили заместитель главы Ярковского района Владимир Федоров и военный комиссар Тюменского, Нижнетавдинского и Ярковского районов Алексей Музалевский, сообщили «Нашему Городу» в администрации Дубровинского сельского поселения.