nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:27

Published Сегодня, 15:27

Modified Сегодня, 15:27

Updated Сегодня, 15:27

В Тюменской области похоронили бойца ЧВК, ему было 40 лет. Фото

16 марта 2023, 15:27
Фото: Скрин паблика "Казанский район"

В тюменском селе похоронили бойца ЧВК «Вагнер», ему было 40 лет. Фото

По данным администрации муниципалитета Казанского района Тюменской области, в Бахмуте погиб боец ЧВК «Вагнер» Юрий Хохлов. Только 15 февраля ему исполнилось 40 лет.

Тюменец погиб 18 числа, его родным и близким принесли соболезнования. 

«В минувшую субботу в селе Гагарье простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Хохловым Юрием Николаевичем. Он погиб при выполнении задания в г.Артемовск. У него осталось 5 дочерей», - сообщается в паблике «Казанский район».

14 марта «Наш город» сообщал, что в Тюмени на «Аллее Славы» похоронили 37-летнего жителя Тюменской области, добровольца ЧВК «Вагнер» Николая Назарова. Тюменец скончался 27 января 2023 года под Артемовском.

В зоне СВО погиб 37-летний сотрудник тюменской птицефабрики
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Военные#Военные травмы#Похороны#Происшествия
Подпишитесь
Суд отказал в сохранении брака супругам, один из которых сменил пол
Сегодня, 06:55
В Тюмени на улице Н. Федорова загорелась квартира, пострадал один человек. Фото
Сегодня, 12:03
Более 1300 сирот региона не получили обещанные квартиры
Сегодня, 12:31
В регионе выросло число убийств и изнасилований
Сегодня, 12:10
Тюменские остановки: ждать автобус в комфортных условиях не приходится
Сегодня, 09:27
Тюменцы дадут оценку чиновникам с помощью «Госуслуг»
Сегодня, 14:06