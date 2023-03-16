В Тюменской области похоронили бойца ЧВК, ему было 40 лет. Фото

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
Тюменец погиб 18 числа, его родным и близким принесли соболезнования.
«В минувшую субботу в селе Гагарье простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Хохловым Юрием Николаевичем. Он погиб при выполнении задания в г.Артемовск. У него осталось 5 дочерей», - сообщается в паблике «Казанский район».
14 марта «Наш город» сообщал, что в Тюмени на «Аллее Славы» похоронили 37-летнего жителя Тюменской области, добровольца ЧВК «Вагнер» Николая Назарова. Тюменец скончался 27 января 2023 года под Артемовском.