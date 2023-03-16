В Тюменской области похоронили бойца ЧВК, ему было 40 лет. Фото

В тюменском селе похоронили бойца ЧВК «Вагнер», ему было 40 лет. Фото

По данным администрации муниципалитета Казанского района Тюменской области, в Бахмуте погиб боец ЧВК «Вагнер» Юрий Хохлов. Только 15 февраля ему исполнилось 40 лет.