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Published Сегодня, 04:21

Modified Сегодня, 05:35

Updated Сегодня, 05:35

В Тюменской области подорожали лук и картофель, но подешевели огурцы

16 марта 2023, 04:21
Фото: 1MI

В Тюменской области цены на фрукты и овощи взлетели на 20%

В Тюменской области с начала этого года стоимость овощей и фруктов увеличилась на 20%. Рыбы и морепродукты теперь стоят дороже на 2,5%, мучные изделия — на 1,6%. Такие данные предоставил Тюменьстат.
Сюжет
Тюмень

За последнюю неделю в регионе картофель и лук стали стоить дороже на 1 рубль — 32,27 и 64,09 рублей соответственно, килограмм томатов вырос в цене почти на 5 рублей — до 197 рублей, а вот свежие огурцы подешевели с 233 рублей до 204 рублей за килограмм. Также снизилась стоимость яблок и бананов — на 7 и 3 рубля соответственно.

Что касается мясной продукции, то по данным сервиса «Ай-мониторинг», цены на говядину и баранину увеличились от 23 до 90 рублей за килограмм, мясо птицы подорожало на 4 рубля. Из молочных продуктов наибольший рост продемонстрировал творог — стоимость килограмма увеличилась за неделю на 20 рублей (до 449 рублей за килограмм), сметана выросла в цене на 5,5 рублей. Одновременно с этим снизилась стоимость сливочного масла — на 16,6 рублей и молока на 1,7 рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области продают самый дорогой бензин в Уральском федеральном округе. Средняя цена АИ-92 в регионе сегодня составляет 46 рублей 29 копеек.

Цены на бензин за неделю сравнялись в Екатеринбурге и Тюмени
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Цены#Рост цен#Продукты#Продукты питания#Молочные продукты#Мясные продукты#Тюменская область
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