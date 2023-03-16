В Тюменской области подорожали лук и картофель, но подешевели огурцы

Что касается мясной продукции, то по данным сервиса «Ай-мониторинг», цены на говядину и баранину увеличились от 23 до 90 рублей за килограмм, мясо птицы подорожало на 4 рубля. Из молочных продуктов наибольший рост продемонстрировал творог — стоимость килограмма увеличилась за неделю на 20 рублей (до 449 рублей за килограмм), сметана выросла в цене на 5,5 рублей. Одновременно с этим снизилась стоимость сливочного масла — на 16,6 рублей и молока на 1,7 рублей.