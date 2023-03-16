В Тюменской области подорожали лук и картофель, но подешевели огурцы

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
За последнюю неделю в регионе картофель и лук стали стоить дороже на 1 рубль — 32,27 и 64,09 рублей соответственно, килограмм томатов вырос в цене почти на 5 рублей — до 197 рублей, а вот свежие огурцы подешевели с 233 рублей до 204 рублей за килограмм. Также снизилась стоимость яблок и бананов — на 7 и 3 рубля соответственно.
Что касается мясной продукции, то по данным сервиса «Ай-мониторинг», цены на говядину и баранину увеличились от 23 до 90 рублей за килограмм, мясо птицы подорожало на 4 рубля. Из молочных продуктов наибольший рост продемонстрировал творог — стоимость килограмма увеличилась за неделю на 20 рублей (до 449 рублей за килограмм), сметана выросла в цене на 5,5 рублей. Одновременно с этим снизилась стоимость сливочного масла — на 16,6 рублей и молока на 1,7 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области продают самый дорогой бензин в Уральском федеральном округе. Средняя цена АИ-92 в регионе сегодня составляет 46 рублей 29 копеек.