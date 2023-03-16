В тюменском селе во время пожара погибли два человека

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:41
К тушению огня были привлечены тридцать человек и десять единиц техники. Также работали два звена газодымозащитной службы.
Во время тушения пожара были обнаружены тела двух человек. Дом площадью 150 квадратных метров выгорел полностью. В настоящее время причины возникновения огня устанавливаются, сообщили «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени в ресторане, расположенном в центре города, загорелся вентиляционный короб. Во время происшествия никто не пострадал, но работа заведения временно была приостановлена.