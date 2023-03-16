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Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

В тюменском селе во время пожара погибли два человека

16 марта 2023, 06:39
Фото: 1MI

В Тюменской области во время пожара погибли два человека

Два человека погибли во время пожара в частном одноэтажном деревянном доме в тюменском селе Салаирка. Трагедия произошла сегодня в 7:49 утра.
Сюжет
Тюмень
Видео: 1MI

К тушению огня были привлечены тридцать человек и десять единиц техники. Также работали два звена газодымозащитной службы.

Во время тушения пожара были обнаружены тела двух человек. Дом площадью 150 квадратных метров выгорел полностью. В настоящее время причины возникновения огня устанавливаются, сообщили «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени в ресторане, расположенном в центре города, загорелся вентиляционный короб. Во время происшествия никто не пострадал, но работа заведения временно была приостановлена.

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#Валентина Бурнашева#Пожар#Общество#Новости тюмени#МЧС#Гибель на пожаре#Тюмень#Тюменская область#Видео
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