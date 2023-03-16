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Posted Сегодня, 02:53

Published Сегодня, 02:53

Modified Сегодня, 03:20

Updated Сегодня, 03:20

В тюменском общежитии студентам сыплются камни на голову

16 марта 2023, 02:53
Фото: 1MI

Студенты тюменского вуза просят срочно провести ремонт в общежитии

Студенты Тюменского индустриального университета просят обратить внимание на условия проживания в общежитии №4 по адресу Мельникайте, 61б. Сообщение об этом появилось в паблике «ЧС Тюмень».
«Уже неоднократно просили сделать ремонт, но на протяжении 4 — 5 лет нас все время кормят „завтраками“. Было бы хорошо установить хотя бы стульчаки на унитазах и сделать потолок в туалете, чтобы не сыпались камни на голову», — написал тюменец.

Молодой человек прикрепил к посту видео: потрескавшиеся стены общежития и его вид внутри действительно напугали подписчиков.

В прошлом году студентов, проживающих в одном из общежитий ТИУ по улице Нагорная, пришлось переселить. Причина также была в больших трещинах, образовавшихся в комнатах.

В здании общежития тюменского вуза образовались трещины
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#Елена Чебоксарова#Аварийный дом#Общежитие#ТИУ#Студенты#Общество#Тюменцы#Жалобы
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