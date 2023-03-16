В тюменском общежитии студентам сыплются камни на голову

Posted Сегодня, 02:53
Published Сегодня, 02:53
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Updated Сегодня, 03:20
«Уже неоднократно просили сделать ремонт, но на протяжении 4 — 5 лет нас все время кормят „завтраками“. Было бы хорошо установить хотя бы стульчаки на унитазах и сделать потолок в туалете, чтобы не сыпались камни на голову», — написал тюменец.
Молодой человек прикрепил к посту видео: потрескавшиеся стены общежития и его вид внутри действительно напугали подписчиков.
В прошлом году студентов, проживающих в одном из общежитий ТИУ по улице Нагорная, пришлось переселить. Причина также была в больших трещинах, образовавшихся в комнатах.