В Тюмени утром очень не хватает маршруток №24, 68, 23, 66, 40, 88

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
«Вообще тюменскому ПАТП нужно делать мониторинг, очень переполненные маршруты 68, 23, 66, 40, 88 нужно запускать дополнительные рейсы», - сообщает подписчик паблика Анна Уразметова.
В основном тюменцы жалуются на недостаток автобусов в утренние часы. Горожане отмечают, что маршрутка №5 «забита весь день».
Ранее «Наш город» сообщал, что жители Тюмени не раз обращали внимание на проблемы в работе автобусов №84, №66 и №24.