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Posted Сегодня, 13:44

Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

В Тюмени утром очень не хватает маршруток №24, 68, 23, 66, 40, 88

16 марта 2023, 13:44
Фото: 1MI

Тюменцы сообщают о переполненных утренних маршрутках

Тюменцы вновь сообщают о проблемах с маршрутками №24. По данным паблика «Типичная Тюмень», пассажирам часто приходится пропускать автобус и ждать следующего, не хватает места.
«Вообще тюменскому ПАТП нужно делать мониторинг, очень переполненные маршруты 68, 23, 66, 40, 88 нужно запускать дополнительные рейсы», - сообщает подписчик паблика Анна Уразметова.

В основном тюменцы жалуются на недостаток автобусов в утренние часы. Горожане отмечают, что маршрутка №5 «забита весь день».

Ранее «Наш город» сообщал, что жители Тюмени не раз обращали внимание на проблемы в работе автобусов №84, №66 и №24.

Жители Тюмени сообщают о проблемах работы автобусов №84, №66 и №24
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Дороги#Водители#Деньги#Жалобы#Безопасность на дорогах
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