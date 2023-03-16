В Тюмени супруг сменил пол, снос долгостроя на Герцена, нарушения в «Мостострой-11»

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
Суд в Тюмени признал недействительным брак из-за смены пола одним из супругов.
На основе этого дела, вероятно, будут вестись аналогичные заседания в других регионах. Несмотря на то, что в Российской Федерации не действует прецедентное право, судьи, которые столкнуться с такой же ситуацией смогут ориентироваться на заключение сегодняшнего заседания.
Тюменская администрация разорвала договор на снос долгостроя на улице Герцена.
Администрация областного центра расторгла контракт со свердловской фирмой ООО «ТехЭнергоРесурс» по сносу долгостроя на улице Герцена. Подрядчик нарушил сроки исполнения договора.
Договор должен был быть выполнен к июню 2022 года. Позже сроки исполнения договора были продлены до мая 2023 года. Сегодня стало известно о том, что действие контракта и вовсе прекращено.
В администрации города отметили, что уже подписан новый контракт по сносу долгостроя — с ООО «Град строй». На работы по демонтажу здания отведен один год.
«В настоящее время ООО „Град строй“ ведутся организационные мероприятия, предшествующие началу строительных работ — формирование рабочих бригад», — сообщили в администрации Тюмени.
В АО «Мостострой-11» обнаружены нарушения промышленной безопасности.
Ростехнадзор выявил нарушения промышленной безопасности в АО «Мостострой-11». По данным пресс-службы ведомства, они найдены после внеплановой проверки тюменской компании.
Об этом стало известно 16 марта.
«Не разработан и не согласован с территориальным органом Ростехнадзора проект производства работ на подъем и транспортировку людей с применением подъемных сооружений», - отмечается на сайте ведомства.
Будет возбуждено административное дело по статье 9.1. КоАП РФ.