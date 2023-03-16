В Тюмени супруг сменил пол, снос долгостроя на Герцена, нарушения в «Мостострой-11»

На основе этого дела, вероятно, будут вестись аналогичные заседания в других регионах. Несмотря на то, что в Российской Федерации не действует прецедентное право, судьи, которые столкнуться с такой же ситуацией смогут ориентироваться на заключение сегодняшнего заседания.