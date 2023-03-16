В Тюмени стало опасно ходить около дома на улице Советской. Видео

«Наш город» сообщал, что оттепель продлится в Тюмени до 18 марта. Температура воздуха в городе поднимется до + 5 градусов. Существенных осадков до конца недели не ожидается, снежный покров снизится на 40%. На следующей неделе в Тюмени ожидается до – 6 градусов.