В Тюмени стало опасно ходить около дома на улице Советской. Видео

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Из-за тёплой погоды снег постепенно тает.
«Своевременно не убрали снег с крыши идти по улице невозможно, сверху будто дождь льёт, а внизу образовались глыбы льда», - сообщил читатель «Нашего города».
«Наш город» сообщал, что оттепель продлится в Тюмени до 18 марта. Температура воздуха в городе поднимется до + 5 градусов. Существенных осадков до конца недели не ожидается, снежный покров снизится на 40%. На следующей неделе в Тюмени ожидается до – 6 градусов.