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Published Сегодня, 11:51

Modified Сегодня, 11:51

Updated Сегодня, 11:51

В Тюмени стало опасно ходить около дома на улице Советской. Видео

16 марта 2023, 11:51
Фото: 1MI

Тюменцы опасаются ходить около жилого дома на Советской. Видео

В областной столице ходить около жилого дома № 84 на улице Советской пока опасно. По данным подписчиков «Нашего города», здесь много льда. Поскользнулись уже несколько тюменцев.

Из-за тёплой погоды снег постепенно тает.

«Своевременно не убрали снег с крыши идти по улице невозможно, сверху будто дождь льёт, а внизу образовались глыбы льда», - сообщил читатель «Нашего города».

«Наш город» сообщал, что оттепель продлится в Тюмени до 18 марта. Температура воздуха в городе поднимется до + 5 градусов. Существенных осадков до конца недели не ожидается, снежный покров снизится на 40%. На следующей неделе в Тюмени ожидается до – 6 градусов.

#Общество#Тюменцы#Дороги#Жалобы#Безопасность на дорогах#Погода в Тюмени#Погода#Александр Мязин
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