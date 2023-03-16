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Posted Сегодня, 07:58

Published Сегодня, 07:58

Modified Сегодня, 08:01

Updated Сегодня, 08:01

В Тюмени неизвестные «заминировали» здания судов

16 марта 2023, 07:58
Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

В Тюменской области неизвестные «заминировали» здания судов

Сообщения о заложенных взрывных устройствах в зданиях поступили сегодня на электронную почту нескольких судов Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

Как сообщили «Нашему Городу» в объединенной пресс-службе судебной системы, все здания были обследованы сотрудниками спецслужб. Сообщения о минировании не подтвердились. В настоящее время все суды Тюменской области работают в штатном режиме.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменских чатах в начале марта была распространена информация о том, у городских школ неизвестные разбрасывают взрывные устройства, завернутые в денежные купюры. Впоследствии в УМВД по Тюменской области данную информацию опровергли и отметили, что она является фейком.

В тюменских чатах сообщают о «взрывных» купюрах
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Минирование#Тюменцы#Тюмень#Суд#Тюменская область
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