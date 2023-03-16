В Тюмени неизвестные «заминировали» здания судов

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Как сообщили «Нашему Городу» в объединенной пресс-службе судебной системы, все здания были обследованы сотрудниками спецслужб. Сообщения о минировании не подтвердились. В настоящее время все суды Тюменской области работают в штатном режиме.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменских чатах в начале марта была распространена информация о том, у городских школ неизвестные разбрасывают взрывные устройства, завернутые в денежные купюры. Впоследствии в УМВД по Тюменской области данную информацию опровергли и отметили, что она является фейком.