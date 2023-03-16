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Posted Сегодня, 15:52

Published Сегодня, 15:52

Modified Сегодня, 16:08

Updated Сегодня, 16:08

В связи с весенней распутицей в Тюменской области ограничат движение транспорта

16 марта 2023, 15:52
Фото: 1MI

В Тюменской области временно ограничат движение грузовиков

В Тюменской области введут временные ограничения движения из-за весенней распутицы в период 15 апреля — 14 мая 2023 года. Об подписании такого приказа сообщили в ГУС ТО.

Перевозчикам следует заранее завезти крупногабаритные и тяжёлые грузы, чтобы не пришлось их потом делить на части. В ведомстве рассказали что за сутки до введения ограничений на дорогах установят соответствующие знаки.

Заместитель начальника ГУС ТО Андрей Чистяков прокомментировал, что такие ограничения вводятся в нашем регионе каждую весну. Исключения будут предусмотрены для перевозок пассажиров на автобусах, пищевых продуктов, лекарств, семян, удобрений, горюче-смазочных материалов и почтовых грузов.

Ранее «Наш город» писал, что тюменские остановки совершенно не чистят, из-за чего горожанам некомфортно ожидать на них общественный транспорт.

Тюменские остановки: ждать автобус в комфортных условиях не приходится
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#Елена Чебоксарова#Транспорт#Ограничение движения#Грузовой транспорт#Главное управление строительства#Весна#Новости тюмени#Дороги#Водители
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