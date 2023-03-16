В связи с весенней распутицей в Тюменской области ограничат движение транспорта

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
Перевозчикам следует заранее завезти крупногабаритные и тяжёлые грузы, чтобы не пришлось их потом делить на части. В ведомстве рассказали что за сутки до введения ограничений на дорогах установят соответствующие знаки.
Заместитель начальника ГУС ТО Андрей Чистяков прокомментировал, что такие ограничения вводятся в нашем регионе каждую весну. Исключения будут предусмотрены для перевозок пассажиров на автобусах, пищевых продуктов, лекарств, семян, удобрений, горюче-смазочных материалов и почтовых грузов.
Ранее «Наш город» писал, что тюменские остановки совершенно не чистят, из-за чего горожанам некомфортно ожидать на них общественный транспорт.