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В регионе выросло число убийств и изнасилований

16 марта 2023, 12:10
Фото: 1MI

В Тюменской области выросло число убийств и нарушений половой неприкосновенности

В распоряжении редакции имеется отчет начальника УМВД по Тюменской области. В 2022 году число убийств возросло более чем на 17%, число преступлений против половой неприкосновенности — на 5,5%.
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УМВД

Вместе с тем число разбоев возросло на 4,4%, а количество совершенных общеуголовных мошенничеств. Из отчета следует, что на 21,9% в регионе стали чаще угонять автомобили, также на 19% больше было зарегистрировано актов вымогательства.

Леонид Коломиец сообщает, что в ходе осуществления оперативно-разыскной и уголовно-процессуальной деятельности органов внутренних дел за 2022 год было раскрыто 13 159 преступлений — половина от зарегистрированных.

Четверть преступлений — тяжкие и особо тяжкие, в этом году таковых было 3220 в прошлом — 2572, а значит отмечается рост на 25,2%.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что еще в прошлом году отмечался рост случаев изнасилования несовершеннолетних, об этом также сообщалось в отчёте начальника Управления МВД России по Тюменской области Леонида Коломийца.

#Алиса Вернер#УМВД#Умвд по тюменской области#УМВД России по Тюменской области#Отчеты#Отчетность#Преступность#Борьба с преступностью#Убийства#Организация убийства#Изнасилования
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