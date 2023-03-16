В регионе выросло число убийств и изнасилований

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Вместе с тем число разбоев возросло на 4,4%, а количество совершенных общеуголовных мошенничеств. Из отчета следует, что на 21,9% в регионе стали чаще угонять автомобили, также на 19% больше было зарегистрировано актов вымогательства.
Леонид Коломиец сообщает, что в ходе осуществления оперативно-разыскной и уголовно-процессуальной деятельности органов внутренних дел за 2022 год было раскрыто 13 159 преступлений — половина от зарегистрированных.
Четверть преступлений — тяжкие и особо тяжкие, в этом году таковых было 3220 в прошлом — 2572, а значит отмечается рост на 25,2%.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что еще в прошлом году отмечался рост случаев изнасилования несовершеннолетних, об этом также сообщалось в отчёте начальника Управления МВД России по Тюменской области Леонида Коломийца.