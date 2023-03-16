«Ужасные ямы»: тюменцы жалуются на состояние дороги в Восточном районе

Posted Сегодня, 02:17
Published Сегодня, 02:17
Modified Сегодня, 02:39
Updated Сегодня, 02:39
«Подскажите, пожалуйста, куда обращаться, чтобы отремонтировали дорогу по улице 30 лет Победы 77а — 77а, строение 1? Ужасные ямы», — написала горожанка.
В комментариях пожаловались, что в ямах сейчас весь город. Тюменцы недоумевают, как можно было довести дороги до такого ужасного состояния.
Горожанке посоветовали скачать приложение «Госуслуги: решаем вместе» и обратиться туда.
«Больше заявок от людей — больше шансов, что что-то изменится», — ответила подписчица паблика.
Ранее «Наш город» писал, что жители ЖК «Тесла Парк» сообщали о проблеме, связанной с тротуарами, дорогами и нехваткой парковочных мест, которая не решается тюменскими властями.