«Ужасные ямы»: тюменцы жалуются на состояние дороги в Восточном районе

Жители Тюмени просят отремонтировать дорогу по улице 30 лет Победы

В паблике «ЧС Тюмень» местная жительница пожаловалась на состояние дорожного участка по адресу 30 лет Победы, 77а, и попросила совета у горожан, куда обратиться, чтобы решили вопрос с большими ямами.