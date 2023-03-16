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Published Сегодня, 02:17

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Updated Сегодня, 02:39

«Ужасные ямы»: тюменцы жалуются на состояние дороги в Восточном районе

16 марта 2023, 02:17
Фото: 1MI

Жители Тюмени просят отремонтировать дорогу по улице 30 лет Победы

В паблике «ЧС Тюмень» местная жительница пожаловалась на состояние дорожного участка по адресу 30 лет Победы, 77а, и попросила совета у горожан, куда обратиться, чтобы решили вопрос с большими ямами.
«Подскажите, пожалуйста, куда обращаться, чтобы отремонтировали дорогу по улице 30 лет Победы 77а — 77а, строение 1? Ужасные ямы», — написала горожанка.

В комментариях пожаловались, что в ямах сейчас весь город. Тюменцы недоумевают, как можно было довести дороги до такого ужасного состояния.

Горожанке посоветовали скачать приложение «Госуслуги: решаем вместе» и обратиться туда.

«Больше заявок от людей — больше шансов, что что-то изменится», — ответила подписчица паблика.

Ранее «Наш город» писал, что жители ЖК «Тесла Парк» сообщали о проблеме, связанной с тротуарами, дорогами и нехваткой парковочных мест, которая не решается тюменскими властями.

В Тюмени жители ЖК «Тесла Парк» сообщают об отсутствии дорог и тротуаров
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#Елена Чебоксарова#Дороги#Автомобилисты#Безопасность на дорогах#Жалобы#Тюменцы
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