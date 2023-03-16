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Posted Сегодня, 14:58

Published Сегодня, 14:58

Modified Сегодня, 15:19

Updated Сегодня, 15:19

Тюменцы познакомятся с историей Крыма в игровом формате

16 марта 2023, 14:58
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Жители Тюмени смогут проверить свои знания по истории Крыма в торговых центрах

В пятницу и субботу в торговых центрах «Вояж», «Кристалл» и «Сити Мол» тюменцев будут в игровой форме знакомить с историей Крыма: участникам акции предстоит определить, какая информация о нем достоверная, а какая является ложной. Об этом сообщили в инфоцентре правительства региона.

В качестве награды горожанам, успешно справившимся с заданием, дадут имбирный пряник — необычное лакомство, украшенное пейзажами двух российских живописцев — Айвазовского и Коровина. Также все тюменцы, которые побывают в ТРЦ 17 и 18 марта, станут обладателями дизайнерских открыток с крымскими видами.

В «Галерее Вояж» акция пройдёт в пятницу с 16 до 19 часов, в «Кристалле» и «Сити Моле» — в субботу: в первом — с 12 до 15 часов, во втором — с 17 до 20 часов.

Ранее «Наш город» писал, что в начале марта в ТРЦ «Кристал» произошла драка между подростками, в которой участвовали 6 — 8 юношей.

В тюменском ТРЦ «Кристалл» подростки устроили массовую драку. Скрин
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#Елена Чебоксарова#Крым#История#ТРЦ#ТРЦ Кристалл#Трц вояж#Общество#Тюменцы
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