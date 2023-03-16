Тюменцы познакомятся с историей Крыма в игровом формате

Жители Тюмени смогут проверить свои знания по истории Крыма в торговых центрах

В пятницу и субботу в торговых центрах «Вояж», «Кристалл» и «Сити Мол» тюменцев будут в игровой форме знакомить с историей Крыма: участникам акции предстоит определить, какая информация о нем достоверная, а какая является ложной. Об этом сообщили в инфоцентре правительства региона.