Тюменцы познакомятся с историей Крыма в игровом формате

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
В качестве награды горожанам, успешно справившимся с заданием, дадут имбирный пряник — необычное лакомство, украшенное пейзажами двух российских живописцев — Айвазовского и Коровина. Также все тюменцы, которые побывают в ТРЦ 17 и 18 марта, станут обладателями дизайнерских открыток с крымскими видами.
В «Галерее Вояж» акция пройдёт в пятницу с 16 до 19 часов, в «Кристалле» и «Сити Моле» — в субботу: в первом — с 12 до 15 часов, во втором — с 17 до 20 часов.
Ранее «Наш город» писал, что в начале марта в ТРЦ «Кристал» произошла драка между подростками, в которой участвовали 6 — 8 юношей.