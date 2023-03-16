Тюменцы дадут оценку чиновникам с помощью «Госуслуг»

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Опросы будут проводиться онлайн на «Госуслугах», а их результаты будут использоваться для улучшения управления регионом. Оцениваться будут депутаты, главы городов и губернаторы.
Авторы законопроекта считают, что такой подход сделает власть более близкой к народу и поможет скорректировать планы работы. Если представитель власти не будет учитывать результаты опросов, то его могут отправить в отставку. Оценки будут простыми в начале, но в дальнейшем можно будет развивать систему. Фракция «Новые люди» считает, что это будет настоящей экосистемой прямой демократии.
«Людям оставляют всё меньше возможностей показывать своё отношение к власти. Одной из таких возможностей были прямые выборы мэров, но в большинстве российских городов их отменили. Например, недавно право выбирать главу города отобрали у Новосибирска. Мы были против, потому что без обратной связи система не может работать адекватно: многие чиновники на местах забывают, что их главный работодатель — сами жители. Поэтому мы предлагаем дать людям возможность оценивать работу мэров и депутатов через „Госуслуги“, без лишней бюрократии и сложностей», — рассказывает один из авторов законопроекта, лидер Новых людей Алексей Нечаев.
Логика понятна. Выборы губернатора и депутатов разных уровней проходят раз в пять лет. За это время отношение к человеку, который занимает тот или иной пост, может резко измениться. Новые люди считают, что ежегодная оценка сможет сделать власть более близкой к людям, укажет на самые проблемные точки и поможет скорректировать планы работы. Если же за несколько лет чиновник не сделает этого, то речь уже пойдёт о его отставке.
Алексей Нечаев добавил, что пока шкала оценок максимально простая. Если законопроект одобрят, в дальнейшем её можно будет развивать. В итоге люди получат настоящую экосистему прямой демократии.