Тюменцы дадут оценку чиновникам с помощью «Госуслуг»

«Людям оставляют всё меньше возможностей показывать своё отношение к власти. Одной из таких возможностей были прямые выборы мэров, но в большинстве российских городов их отменили. Например, недавно право выбирать главу города отобрали у Новосибирска. Мы были против, потому что без обратной связи система не может работать адекватно: многие чиновники на местах забывают, что их главный работодатель — сами жители. Поэтому мы предлагаем дать людям возможность оценивать работу мэров и депутатов через „Госуслуги“, без лишней бюрократии и сложностей», — рассказывает один из авторов законопроекта, лидер Новых людей Алексей Нечаев.