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Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:22

Updated Сегодня, 14:22

Тюменцы дадут оценку чиновникам с помощью «Госуслуг»

16 марта 2023, 14:06
Фото: партия «Новые люди»
Партия «Новые люди» предложила отправлять представителей власти в отставку за плохие отзывы.

Опросы будут проводиться онлайн на «Госуслугах», а их результаты будут использоваться для улучшения управления регионом. Оцениваться будут депутаты, главы городов и губернаторы.

Авторы законопроекта считают, что такой подход сделает власть более близкой к народу и поможет скорректировать планы работы. Если представитель власти не будет учитывать результаты опросов, то его могут отправить в отставку. Оценки будут простыми в начале, но в дальнейшем можно будет развивать систему. Фракция «Новые люди» считает, что это будет настоящей экосистемой прямой демократии.

«Людям оставляют всё меньше возможностей показывать своё отношение к власти. Одной из таких возможностей были прямые выборы мэров, но в большинстве российских городов их отменили. Например, недавно право выбирать главу города отобрали у Новосибирска. Мы были против, потому что без обратной связи система не может работать адекватно: многие чиновники на местах забывают, что их главный работодатель — сами жители. Поэтому мы предлагаем дать людям возможность оценивать работу мэров и депутатов через „Госуслуги“, без лишней бюрократии и сложностей», — рассказывает один из авторов законопроекта, лидер Новых людей Алексей Нечаев.

Логика понятна. Выборы губернатора и депутатов разных уровней проходят раз в пять лет. За это время отношение к человеку, который занимает тот или иной пост, может резко измениться. Новые люди считают, что ежегодная оценка сможет сделать власть более близкой к людям, укажет на самые проблемные точки и поможет скорректировать планы работы. Если же за несколько лет чиновник не сделает этого, то речь уже пойдёт о его отставке.

Алексей Нечаев добавил, что пока шкала оценок максимально простая. Если законопроект одобрят, в дальнейшем её можно будет развивать. В итоге люди получат настоящую экосистему прямой демократии.

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