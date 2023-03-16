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Тюменца, убившего свою 4-месячную дочь, ждет суд

16 марта 2023, 07:46
Фото: 1MI

Тюменца, убившего свою 4-месячную дочь, будут судить

В Тюмени будут судить 41-летнего Вячеслава Фисенко. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве собственного 4-месячного ребенка.
Сюжет
Тюмень
Видео: 1MI

Следствием установлено, что ночью 21 октября 2022 года тюменец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры избил свою сожительницу и 4-месячную дочь. Мама с малышкой были госпитализированы. Спасти младенца врачам не удалось — нанесенные травмы оказались смертельны.

В рамках расследования уголовного дела следователем были проведены проверки показаний на месте трагедии, судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и судебно-психиатрическая экспертизы, допрошены очевидцы, сообщили «Нашему Городу» в СУ СК России по Тюменской области.

Судебное заседание состоится в ближайшее время.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени будут судить местного жителя, обвиняемого в массовом убийстве. Мужчина зарезал тещу и нового супруга своей бывшей жены.

 

 

38-летнего подозреваемого в массовом убийстве тюменца задержали
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Уголовное дело#Уголовная ответственность#Тюменцы#Происшествия#Убийство#Тюмень#Суд#Дети#Тюменская область#Видео
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