Тюменца, убившего свою 4-месячную дочь, ждет суд

Следствием установлено, что ночью 21 октября 2022 года тюменец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры избил свою сожительницу и 4-месячную дочь. Мама с малышкой были госпитализированы. Спасти младенца врачам не удалось — нанесенные травмы оказались смертельны.