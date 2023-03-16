Тюменца, убившего свою 4-месячную дочь, ждет суд

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
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Updated Сегодня, 07:51
Следствием установлено, что ночью 21 октября 2022 года тюменец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры избил свою сожительницу и 4-месячную дочь. Мама с малышкой были госпитализированы. Спасти младенца врачам не удалось — нанесенные травмы оказались смертельны.
В рамках расследования уголовного дела следователем были проведены проверки показаний на месте трагедии, судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и судебно-психиатрическая экспертизы, допрошены очевидцы, сообщили «Нашему Городу» в СУ СК России по Тюменской области.
Судебное заседание состоится в ближайшее время.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени будут судить местного жителя, обвиняемого в массовом убийстве. Мужчина зарезал тещу и нового супруга своей бывшей жены.