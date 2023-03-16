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Published Сегодня, 06:12

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

Тюменца осудили на 6,5 лет за изнасилование школьницы

16 марта 2023, 06:12
Фото: 1MI

Тюменца осудили на 6,5 лет за изнасилование подростка

Жителя Тюменской области Александра С. отправили на шесть с половиной лет в тюрьму за изнасилование подростка. Такое решение вынес Армизонский районный суд.
Сюжет
Тюмень

Установлено, что ранее судимый и нигде не работающий мужчина в течение четырех месяцев, с июня по сентябрь 2022 года, неоднократно принуждал несовершеннолетнюю девочку к сексуальному контакту при помощи шантажа. Он угрожал школьнице распространить информацию о ее личной жизни.

По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, Александру С. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6,5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также суд обязал его выплатить ребенку компенсацию морального ущерба в размере 500 тысяч рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском селе Велижаны родители обвинили учителя физкультуры в домогательствах к детям.

Учитель физкультуры уволился из тюменской школы после обвинений в домогательствах
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#Общество#Новости тюмени#Изнасилования#Подросток#Уголовное дело#Уголовная ответственность#Тюмень#Суд#Дети#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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