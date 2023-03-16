Тюменца осудили на 6,5 лет за изнасилование школьницы

Установлено, что ранее судимый и нигде не работающий мужчина в течение четырех месяцев, с июня по сентябрь 2022 года, неоднократно принуждал несовершеннолетнюю девочку к сексуальному контакту при помощи шантажа. Он угрожал школьнице распространить информацию о ее личной жизни.