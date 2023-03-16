Тюменца осудили на 6,5 лет за изнасилование школьницы

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Установлено, что ранее судимый и нигде не работающий мужчина в течение четырех месяцев, с июня по сентябрь 2022 года, неоднократно принуждал несовершеннолетнюю девочку к сексуальному контакту при помощи шантажа. Он угрожал школьнице распространить информацию о ее личной жизни.
По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, Александру С. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6,5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также суд обязал его выплатить ребенку компенсацию морального ущерба в размере 500 тысяч рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском селе Велижаны родители обвинили учителя физкультуры в домогательствах к детям.