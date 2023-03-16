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Posted Сегодня, 14:39

Published Сегодня, 14:39

Modified Сегодня, 14:52

Updated Сегодня, 14:52

Тюменский боец внедрил новую технологию ведения боя

16 марта 2023, 14:39
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Бойцы «Тобола» получили первые медали в полевых условиях

Сегодня на торжественной церемонии были награждены первыми медалями «За отвагу», Жукова и Суворова военнослужащие из именного подразделения «Тобол», сообщили в инфоцентре правительства региона.
Сюжет
Воины

Солдат поблагодарили не только за успешное выполнение боевых задач в зоне СВО, но и за внедрение новой технологии. Одну из наград тюменскому бойцу выдали за разработку установки дистанционного минирования.

Александр Моор в очередной раз напомнил в своих социальных сетях, что он гордится нашими земляками.

Ранее «Наш город» сообщал, что в селе Чечкино Ярковского района простились с погибшим на Донбассе бойцом ЧВК «Вагнер».

В Тюменской области простились в 38-летним бойцом ЧВК «Вагнер», погибшим на Украине
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#Елена Чебоксарова#Бойцы#Воины#СВО#Медали#Награда#Александр Моор#Общество#Тюменцы
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