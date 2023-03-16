Тюменский боец внедрил новую технологию ведения боя

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Солдат поблагодарили не только за успешное выполнение боевых задач в зоне СВО, но и за внедрение новой технологии. Одну из наград тюменскому бойцу выдали за разработку установки дистанционного минирования.
Александр Моор в очередной раз напомнил в своих социальных сетях, что он гордится нашими земляками.
Ранее «Наш город» сообщал, что в селе Чечкино Ярковского района простились с погибшим на Донбассе бойцом ЧВК «Вагнер».