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Updated Сегодня, 03:33

Тюменские власти продадут два объекта культурного наследия в Тобольске и Тюмени

16 марта 2023, 03:31
Фото: 1MI

Тюменские власти хотят продать два объекта культурного наследия в Тобольске и Тюмени

Тюменские власти планируют выставить на торги несколько объектов культурного значения — земельный участок и здание XIX века на улице Челюскинцев и «Магазин Г. Н. Константинова», расположенный на Базарной площади в Тобольске.
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Тюмень

Соответствующие изменения в план приватизации госимущества предлагает внести департамент имущественных отношений Тюменской области.

«В приложение к постановлению правительства Тюменской области от „Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Тюменской области на 2023 год“ внести следующие изменения и дополнить соответствующими пунктами», — указано в проекте постановления, опубликованном на портале правительства.

Ранее «Наш Город» писал, что в мае 2022 года на реставрацию «Магазина Г. Н. Константинова» в конце декабря из бюджета Тюменской области было выделено 2,1 миллиона рублей. Аукцион выиграло ООО «Научно-проектно-производственное объединение „Сибспецстройреставрация“. Ремонтные работы были завершены к концу прошлого года.

В Тобольске за 2 миллиона отреставрируют объект культурного наследия
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Приватизация#Объекты культурного наследия#Торги#Тюмень#Тюменская область#Тобольск
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