Тюменские власти продадут два объекта культурного наследия в Тобольске и Тюмени

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
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Соответствующие изменения в план приватизации госимущества предлагает внести департамент имущественных отношений Тюменской области.
«В приложение к постановлению правительства Тюменской области от „Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Тюменской области на 2023 год“ внести следующие изменения и дополнить соответствующими пунктами», — указано в проекте постановления, опубликованном на портале правительства.
Ранее «Наш Город» писал, что в мае 2022 года на реставрацию «Магазина Г. Н. Константинова» в конце декабря из бюджета Тюменской области было выделено 2,1 миллиона рублей. Аукцион выиграло ООО «Научно-проектно-производственное объединение „Сибспецстройреставрация“. Ремонтные работы были завершены к концу прошлого года.