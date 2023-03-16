Тюменские власти продадут два объекта культурного наследия в Тобольске и Тюмени

Ранее «Наш Город» писал, что в мае 2022 года на реставрацию «Магазина Г. Н. Константинова» в конце декабря из бюджета Тюменской области было выделено 2,1 миллиона рублей. Аукцион выиграло ООО «Научно-проектно-производственное объединение „Сибспецстройреставрация“. Ремонтные работы были завершены к концу прошлого года.