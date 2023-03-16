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Posted Сегодня, 09:27

Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

Тюменские остановки: ждать автобус в комфортных условиях не приходится

16 марта 2023, 09:27
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени не чистят остановочные павильоны

Тюменцы регулярно жалуются на содержание остановочных павильонов в городе. Негодование начинается с рекламы, которой обклеивают конструкцию со всех сторон и заканчиваются отсутствующими лавочками и выбитыми стеклами.
Сюжет
Тюмень

Чаще всего жалобы поступают на вездесущую рекламу, которую запрещено размещать вне специально отведенных мест. Однако сотрудники, ответственные за уборку порою скандальных объявлений, не слишком оперативно выполняют свою работу. 

Так наклейки с рекламой наркошопа висели в городе больше недели.

Пользуясь бездействием сотрудников тюменские хулиганы даже занялись законотворчеством
Фото: nashgorod.ru

Однако расклейщиков незаконной рекламы поймать будет проблематично, учитывая состояние камер. Некоторые покрыты толстым слоем пыли, а линии проводов, которые тянутся к другим — погрязли в воде. А потому вполне вероятно, что многие из камер попросту не работают.

Камеры на тюменских остановкахКамеры на тюменских остановках
Камеры на тюменских остановкахКамеры на тюменских остановках
Камеры на тюменских остановкахКамеры на тюменских остановках
Камеры на тюменских остановкахКамеры на тюменских остановках
Камеры на тюменских остановкахКамеры на тюменских остановках
Камеры на тюменских остановках
Фото: nashgorod.ru

Однако не на каждом остановочном пункте есть павильон. На некоторых остановках жителям приходится довольствоваться лавочкой, которую установили неподалеку от соответствующего дорожного знака. Такую ситуацию можно наблюдать на остановке «улица Володарского».

Фото: nashgorod.ru

Но там, где павильоны имеются, есть риск того, что это ненадолго. Сейчас, когда снег тает, на крышах виднеются обрубки деревьев, которые упали на остановку еще осенью.

Состояние остановочных павильонов в ТюмениСостояние остановочных павильонов в Тюмени
Состояние остановочных павильонов в ТюмениСостояние остановочных павильонов в Тюмени
Состояние остановочных павильонов в Тюмени
Фото: nashgorod.ru

Стоить вспомнить январский инцидент, когда на остановку «площадь 400-летия Тюмени» из-за сильного ветра павильон попросту рухнул. Вероятно после этой практики многие горожане предпочитают стоять около конструкции, а не под ней.

Тюменские остановкиТюменские остановки
Тюменские остановкиТюменские остановки
Тюменские остановкиТюменские остановки
Тюменские остановкиТюменские остановки
Тюменские остановкиТюменские остановки
Тюменские остановки
Фото: nashgorod.ru
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