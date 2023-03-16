Тюменские остановки: ждать автобус в комфортных условиях не приходится

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Чаще всего жалобы поступают на вездесущую рекламу, которую запрещено размещать вне специально отведенных мест. Однако сотрудники, ответственные за уборку порою скандальных объявлений, не слишком оперативно выполняют свою работу.
Так наклейки с рекламой наркошопа висели в городе больше недели.
Однако расклейщиков незаконной рекламы поймать будет проблематично, учитывая состояние камер. Некоторые покрыты толстым слоем пыли, а линии проводов, которые тянутся к другим — погрязли в воде. А потому вполне вероятно, что многие из камер попросту не работают.
Однако не на каждом остановочном пункте есть павильон. На некоторых остановках жителям приходится довольствоваться лавочкой, которую установили неподалеку от соответствующего дорожного знака. Такую ситуацию можно наблюдать на остановке «улица Володарского».
Но там, где павильоны имеются, есть риск того, что это ненадолго. Сейчас, когда снег тает, на крышах виднеются обрубки деревьев, которые упали на остановку еще осенью.
Стоить вспомнить январский инцидент, когда на остановку «площадь 400-летия Тюмени» из-за сильного ветра павильон попросту рухнул. Вероятно после этой практики многие горожане предпочитают стоять около конструкции, а не под ней.