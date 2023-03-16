Тюменская администрация разорвала контракт на снос долгостроя на улице Герцена

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Согласно контракту, заключенному еще в мае 2021 года ООО «ТехЭнергоРесурс» должна была еще к июню 2022 года снести «самовольную постройку». Позже сроки исполнения договора были продлены до мая 2023 года. Сегодня стало известно о том, что действие контракта и вовсе прекращено.
В администрации города отметили, что уже подписан новый контракт по сносу долгостроя — с ООО «Град строй». На работы по демонтажу здания отведен один год.
«В настоящее время ООО „Град строй“ ведутся организационные мероприятия, предшествующие началу строительных работ — формирование рабочих бригад, назначение ответственных лиц по направлениям деятельности, изучение проектной документации на снос. К фактическому сносу организация приступит с середины апреля 2023 года», — отметили в администрации Тюмени.
Согласно данным из открытых источников, ООО «Град строй» зарегистрирована в Тобольске. Фирма занимается строительством жилых и нежилых зданий. По итогам 2021 года компания увеличила выручку до 4,4 миллионов рублей, чистая прибыль возросла до 615 тысяч.