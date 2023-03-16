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Updated Сегодня, 08:33

Тюменская администрация разорвала контракт на снос долгостроя на улице Герцена

16 марта 2023, 08:31
Фото: 1MI

Администрация Тюмени разорвала контракт на снос долгостроя на улице Герцена

Администрация Тюмени расторгла контракт со свердловской фирмой ООО «ТехЭнергоРесурс» по сносу долгостроя на улице Герцена — Камышинской — Смоленской — Дзержинского. В ведомстве «Нашему Городу» пояснили, что причиной такого решение стало нарушение подрядчиком сроков исполнения договора.
Сюжет
Тюмень

Согласно контракту, заключенному еще в мае 2021 года ООО «ТехЭнергоРесурс» должна была еще к июню 2022 года снести «самовольную постройку». Позже сроки исполнения договора были продлены до мая 2023 года. Сегодня стало известно о том, что действие контракта и вовсе прекращено.

В администрации города отметили, что уже подписан новый контракт по сносу долгостроя — с ООО «Град строй». На работы по демонтажу здания отведен один год.

«В настоящее время ООО „Град строй“ ведутся организационные мероприятия, предшествующие началу строительных работ — формирование рабочих бригад, назначение ответственных лиц по направлениям деятельности, изучение проектной документации на снос. К фактическому сносу организация приступит с середины апреля 2023 года», — отметили в администрации Тюмени.

Согласно данным из открытых источников, ООО «Град строй» зарегистрирована в Тобольске. Фирма занимается строительством жилых и нежилых зданий. По итогам 2021 года компания увеличила выручку до 4,4 миллионов рублей, чистая прибыль возросла до 615 тысяч.

 

«Сроки не определены»: подробности сноса долгостроя на улице Герцена
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Долгострои#Тюмень#Снос домов#Тюменская область
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