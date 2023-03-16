Тюменская администрация разорвала контракт на снос долгостроя на улице Герцена

Согласно контракту, заключенному еще в мае 2021 года ООО «ТехЭнергоРесурс» должна была еще к июню 2022 года снести «самовольную постройку». Позже сроки исполнения договора были продлены до мая 2023 года. Сегодня стало известно о том, что действие контракта и вовсе прекращено.