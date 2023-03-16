Тюменку возмутила прозвучавшая на биатлоне песня группы «Мумий Тролль»

В свою очередь на возмущение тюменки оперативно отреагировали чиновники из областного департамента спорта. Представители ведомства заверили, что песня «Медведица» группы «Мумий Тролль» прозвучала на развлекательной площадке за пределами стадиона и не имела непосредственного отношения к самому спортивному событию. Кроме того, сама группа не входит в стоп-лист запрещенных к трансляции.