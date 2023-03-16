Тюменку возмутила прозвучавшая на биатлоне песня группы «Мумий Тролль»

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Женщина отметила, что музыканты коллектива не поддерживают проведение специальной военной операции, а Илья Лагутенко оказывает помощь Украине.
«Александр Викторович, поясните, пожалуйста, нам тот факт, что над вашим стадионом во время женского Масс старта на Кубке Содружества звучала песня группы, которая не поддерживает СВО. Пожалуйста, узнайте виновного и проведите с ним беседу. Ждём Вашего ответа. Думаем, что это недоразумение, а не спланированный акт. Комментатор Губерниев по центральному телевидению этот факт подтвердил и всячески его поддерживает. Хотелось бы знать Ваше мнение», — написала тюменка на вк-странице Александра Моора.
В свою очередь на возмущение тюменки оперативно отреагировали чиновники из областного департамента спорта. Представители ведомства заверили, что песня «Медведица» группы «Мумий Тролль» прозвучала на развлекательной площадке за пределами стадиона и не имела непосредственного отношения к самому спортивному событию. Кроме того, сама группа не входит в стоп-лист запрещенных к трансляции.
Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные в Тюмени определили победителей женского и мужского масс-стартов на этапе PARI Кубка Содружества. Тюменские биатлонисты остались без медалей.