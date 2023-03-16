Тюменец выиграл суд и получил право не служить в армии

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Он был призван в 2021 году, но результат медкомиссии Артёма не устроил.
«Обязать военный комиссариат Тюменской области принять решение об освобождении Бардина Артема Евгеньевича от призыва на военную службу (категория годности «В» — ограниченно годен)», — отмечается в материалах дела.
Врачи не изучили медицинские документы призывника. По итогам экспертизы оказалось, что в комиссариате неверно определили категорию годности мужчины
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы, пребывающие в запасе, поедут на военные сборы в марте.