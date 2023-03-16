Тюменец выиграл суд и получил право не служить в армии

В Тюмени мужчина выиграл суд с военкоматом и получил право не служить в армии

Тюменец Артем Бардин выиграл суд с военным комиссариатом. По данным URA.RU, он не будет служить в армии. На заседании он смог доказать, что при проведении врачебной комиссии ему неверно установили категорию годности.