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Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

Тюменец выиграл суд и получил право не служить в армии

16 марта 2023, 12:37
Фото: 1MI

В Тюмени мужчина выиграл суд с военкоматом и получил право не служить в армии

Тюменец Артем Бардин выиграл суд с военным комиссариатом. По данным URA.RU, он не будет служить в армии. На заседании он смог доказать, что при проведении врачебной комиссии ему неверно установили категорию годности.

Он был призван в 2021 году, но результат медкомиссии Артёма не устроил.

«Обязать военный комиссариат Тюменской области принять решение об освобождении Бардина Артема Евгеньевича от призыва на военную службу (категория годности «В» — ограниченно годен)», — отмечается в материалах дела.

Врачи не изучили медицинские документы призывника. По итогам экспертизы оказалось, что в комиссариате неверно определили категорию годности мужчины

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы, пребывающие в запасе, поедут на военные сборы в марте.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Дела судебные#Административные дела#Жалобы#Происшествия
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