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Posted Сегодня, 06:55

Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 08:13

Updated Сегодня, 08:13

Суд отказал в сохранении брака супругам, один из которых сменил пол

16 марта 2023, 06:55
Фото: 1MI

В Тюмени впервые в России расторгли брак, в котором один из супругов сменил пол

Сегодня в Центральном районном суде было вынесено решение по делу супругов, один из которых сменил пол. Судья встал на сторону прокурора и согласилась с тем, что брак нужно расторгнуть. Однако представитель супругов сообщил, что это решение можно оспорить.
Сюжет
Суд

Дело о разводе из-за смены пола

Не смотря на то, что в Семейном кодексе РФ указано, что браком могут сочетаться только мужчина и женщина, ни один закон не регламентирует порядок действий при смене пола одного из супругов, которые уже в браке. Представитель супружеской пары сообщает «Нашему городу», что при вступлении в брак пара была разнополой, а значит закон не был нарушен.

«Заседание началось с прений сторон, прокурор и защита выразили свои доводы относительно дела, после чего суд ушел в совещательную комнату. После чего суд сообщил, что иск прокуратуры будет удовлетворен частично — основные требования были признаны — брак признан недействительным. Хотя прямо был нарушен семейный кодекс», — сообщил представитель мужа и жены, которым по итогу отказали в сохранении брака.

Также он упомянул, что на основе этого, первого в РФ подобного дела, вероятно, будут вестись аналогичные дела по всей стране. Несмотря на то, что в Российской Федерации не действует прецедентное право, судьи, которые столкнуться с такой же ситуацией смогут ориентироваться на заключение сегодняшнего заседания. 

Напомним, что брак расторгают по инициативе прокуратуры, которым поступило заявление мужа, сменившего пол, о смене соответствующей графы в паспорте. Отметим, что оба супруга желали бы сохранить брак, а потому и решили бороться за него в суде.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, почему в ходе прошлого заседания был взят перерыв и о мнении самих супругов об их разводе.

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