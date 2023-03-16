Не смотря на то, что в Семейном кодексе РФ указано, что браком могут сочетаться только мужчина и женщина, ни один закон не регламентирует порядок действий при смене пола одного из супругов, которые уже в браке. Представитель супружеской пары сообщает «Нашему городу», что при вступлении в брак пара была разнополой, а значит закон не был нарушен.