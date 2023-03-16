Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Не смотря на то, что в Семейном кодексе РФ указано, что браком могут сочетаться только мужчина и женщина, ни один закон не регламентирует порядок действий при смене пола одного из супругов, которые уже в браке. Представитель супружеской пары сообщает «Нашему городу», что при вступлении в брак пара была разнополой, а значит закон не был нарушен.
«Заседание началось с прений сторон, прокурор и защита выразили свои доводы относительно дела, после чего суд ушел в совещательную комнату. После чего суд сообщил, что иск прокуратуры будет удовлетворен частично — основные требования были признаны — брак признан недействительным. Хотя прямо был нарушен семейный кодекс», — сообщил представитель мужа и жены, которым по итогу отказали в сохранении брака.
Также он упомянул, что на основе этого, первого в РФ подобного дела, вероятно, будут вестись аналогичные дела по всей стране. Несмотря на то, что в Российской Федерации не действует прецедентное право, судьи, которые столкнуться с такой же ситуацией смогут ориентироваться на заключение сегодняшнего заседания.
Напомним, что брак расторгают по инициативе прокуратуры, которым поступило заявление мужа, сменившего пол, о смене соответствующей графы в паспорте. Отметим, что оба супруга желали бы сохранить брак, а потому и решили бороться за него в суде.
Ранее «Наш город» сообщал о том, почему в ходе прошлого заседания был взят перерыв и о мнении самих супругов об их разводе.