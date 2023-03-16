Сразу в нескольких тюменских автобусах пассажиров высадили из салона

Posted Сегодня, 16:52
Published Сегодня, 16:52
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
В комментариях большинство подписчиков поддержали водителей городского транспорта, считая, что жизнями пассажиров рисковать не стоит, а прогуляться по их словам, и для здоровья полезно.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы после дождя с трудом добирались до остановки. Сотрудники МЧС предупредили жителей региона о голеледе, однако синоптики дождя, мокрого снега и штормового ветра в городе пока не прогнозируют.