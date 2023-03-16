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Posted Сегодня, 16:52

Published Сегодня, 16:52

Modified Сегодня, 17:13

Updated Сегодня, 17:13

Сразу в нескольких тюменских автобусах пассажиров высадили из салона

16 марта 2023, 16:52
Фото: Типичный Тобольск

В Тюменской области из-за наледи водители автобусов отказались перевозить людей

В Тобольске ранним утром водители нескольких автобусов отказались от перевозки пассажиров в гору из-за гололёда. К вечеру ситуация не изменилась: в 16 часов людям по-прежнему приходилось идти пешком. Такая информация появилась сегодня в паблике «Типичный Тобольск».

В комментариях большинство подписчиков поддержали водителей городского транспорта, считая, что жизнями пассажиров рисковать не стоит, а прогуляться по их словам, и для здоровья полезно.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы после дождя с трудом добирались до остановки. Сотрудники МЧС предупредили жителей региона о голеледе, однако синоптики дождя, мокрого снега и штормового ветра в городе пока не прогнозируют.

«Осторожно, гололед!»: после дождя дороги города покрылись ледяной коркой
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#Елена Чебоксарова#Водители автобусов#Гололёд#Пассажиры#Тюменская область#Тобольск#Общество
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