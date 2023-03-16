«Собака бывает кусачей»: владельцы пса отказались компенсировать ущерб за укус

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 19:01
Updated Сегодня, 19:01
«Хозяева признали, что данного пса они приютили, кормили, сажали на цепь, но он все равно убегает, и оплачивать нам лечение отказались. Также мы попросили забрать эту собаку с нашей улицы, так как она агрессивна, но до сих пор они этого не сделали. Оставили заявку в отлов, но там даже не торопятся избавить нас от опасного животного. Мы до сих пор продолжаем возить нашу собаку в ветеринарную клинику. Заявление написано, дальше суд», — рассказал местный житель.
Напомним, постановление о выгуле собак в этом году было дополнено рядом новых требований, среди которых — обязанность хозяев пресекать агрессию домашних питомцев.
Ранее «Наш город» писал, что бездомные собаки покусали детей в селе Ярково, пострадавшие стороны получат по 50 тысяч рублей.