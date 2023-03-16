«Собака бывает кусачей»: владельцы пса отказались компенсировать ущерб за укус

В Тюменском районе разгуливает агрессивная бродячая собака

В селе Луговом Тюменского района появилась собака, которая покусала питомца одного из местных жителей. Укусы оказались настолько сильными, что пострадавшему животному пришлось делать операцию, но владельцы агрессивного пса отказались оплатить лечение, сообщили в паблике «ЧП Тюмень ЧС».