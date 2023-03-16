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Posted Сегодня, 16:42

Published Сегодня, 16:42

Modified Сегодня, 19:01

Updated Сегодня, 19:01

«Собака бывает кусачей»: владельцы пса отказались компенсировать ущерб за укус

16 марта 2023, 16:42
Фото: 1MI

В Тюменском районе разгуливает агрессивная бродячая собака

В селе Луговом Тюменского района появилась собака, которая покусала питомца одного из местных жителей. Укусы оказались настолько сильными, что пострадавшему животному пришлось делать операцию, но владельцы агрессивного пса отказались оплатить лечение, сообщили в паблике «ЧП Тюмень ЧС».
«Хозяева признали, что данного пса они приютили, кормили, сажали на цепь, но он все равно убегает, и оплачивать нам лечение отказались. Также мы попросили забрать эту собаку с нашей улицы, так как она агрессивна, но до сих пор они этого не сделали. Оставили заявку в отлов, но там даже не торопятся избавить нас от опасного животного. Мы до сих пор продолжаем возить нашу собаку в ветеринарную клинику. Заявление написано, дальше суд», — рассказал местный житель.

Напомним, постановление о выгуле собак в этом году было дополнено рядом новых требований, среди которых — обязанность хозяев пресекать агрессию домашних питомцев.

Ранее «Наш город» писал, что бездомные собаки покусали детей в селе Ярково, пострадавшие стороны получат по 50 тысяч рублей.

Собаки напали на двух детей в селе Ярково
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#Елена Чебоксарова#Собаки#Бродячие собаки#Агрессия#Жалобы#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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