Самая дорогая однокомнатная квартира в Тюмени стоит 12 млн рублей. Фото

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
На сайте указано, что ещё 13 декабря 2022 года «однушка» стоила 8 860 000 рублей. За эту сумму покупателю достанется квартира свободной планировки, с потолками в три метра. Ремонт новому собственнику придётся делать самостоятельно.
Квартира расположена на первом этаже, жилой дом сдан в 2021 году. В здании есть сад, кинозал, коворкинг.
Ранее «Наш город» сообщал, что на 13 февраля самая дорогая квартира в городе стоит 89 млн рублей. Недвижимость находится на улице Володарского, д. 3 (2 км до центра).