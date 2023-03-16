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Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

Самая дорогая однокомнатная квартира в Тюмени стоит 12 млн рублей. Фото

16 марта 2023, 11:32
Фото: Скрин с сайта Циан

Квартира в ЖК «Вознесенский» стала самой дорогой «однушкой» в Тюмени. Цена - 12 млн

По данным сайта «Циан», самая дорогая однокомнатная квартира в Тюмени находится в ЖК «Вознесенский» на улице Щербакова. Почти 42 квадратных метра оцениваются в 12,6 млн рублей. Это почти 302 тысячи за «квадрат».

На сайте указано, что ещё 13 декабря 2022 года «однушка» стоила 8 860 000 рублей. За эту сумму покупателю достанется квартира свободной планировки, с потолками в три метра. Ремонт новому собственнику придётся делать самостоятельно.

Квартира расположена на первом этаже, жилой дом сдан в 2021 году. В здании есть сад, кинозал, коворкинг.

Ранее «Наш город» сообщал, что на 13 февраля самая дорогая квартира в городе стоит 89 млн рублей. Недвижимость находится на улице Володарского, д. 3 (2 км до центра).

В Тюмени самая дорогая квартира стоит 89 млн рублей. Скрин
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