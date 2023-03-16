Самая дорогая однокомнатная квартира в Тюмени стоит 12 млн рублей. Фото

Квартира в ЖК «Вознесенский» стала самой дорогой «однушкой» в Тюмени. Цена - 12 млн

По данным сайта «Циан», самая дорогая однокомнатная квартира в Тюмени находится в ЖК «Вознесенский» на улице Щербакова. Почти 42 квадратных метра оцениваются в 12,6 млн рублей. Это почти 302 тысячи за «квадрат».