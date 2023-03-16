РЭО: На ЭТП по купле-продаже вторсырья появится новый модуль — страхование

«В ближайшее время мы внедрим на ЭТП новый модуль — страхование. Участники площадки смогут страховать свои сделки. Это позволит уменьшить риски и увеличить запросы на покупку услуг по выполнению нормативов утилизации. Хочу напомнить, что на нашей площадке зарегистрированы только проверенные утилизаторы, входящие в реестр РЭО. Они могут предоставлять свои услуги по выполнению обязанности в рамках расширенной ответственности производителей (РОП). Их услуги будут застрахованы», — рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.