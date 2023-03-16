РЭО: На ЭТП по купле-продаже вторсырья появится новый модуль — страхование

Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
Modified Сегодня, 18:00
Updated Сегодня, 18:00
Теперь пользователи ЭТП смогут застраховать сделки по выполнению нормативов утилизации, сообщает 360tv.
«В ближайшее время мы внедрим на ЭТП новый модуль — страхование. Участники площадки смогут страховать свои сделки. Это позволит уменьшить риски и увеличить запросы на покупку услуг по выполнению нормативов утилизации. Хочу напомнить, что на нашей площадке зарегистрированы только проверенные утилизаторы, входящие в реестр РЭО. Они могут предоставлять свои услуги по выполнению обязанности в рамках расширенной ответственности производителей (РОП). Их услуги будут застрахованы», — рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.
На следующей неделе также будет представлен еще один новый модуль — анализа ценовой динамики. Участники ЭТП смогут запрашивать анализ изменения цен на заданные фракции товаров или услуг, которые выставлены на площадке.
Об этом сообщил руководитель проекта ЭТП ППК «РЭО» Заур Абдурахимов.
«Кроме того, у пользователей появится возможность получать процентное соотношение представленных на ЭТП товаров или услуг, что может быть полезным для стратегического планирования по развитию бизнеса и торговли на площадке», — добавил он.
Электронная торговая площадка РЭО начала работать в сентябре 2022 года, на сегодняшний день к ней уже присоединились свыше 650 компаний из сферы обращения с ТКО.
Пользователи ЭТП выставляют на площадке вторичные ресурсы и сырье. Они могут их покупать и продавать, заключать сделки по переработке, а также выставлять заказы на исполнение лотов в рамках РОП. В совокупности за это время участники выставили лоты на сумму 674 миллиона рублей.
Ранее РЭО сообщил, что на ЭТП появился модуль кредитования. Первым данную услугу участникам площадки начал предоставлять Абсолют Банк, но вскоре станет возможным выбирать, с каким банком сотрудничать. Кроме того, пользователи ЭТП получат льготные ставки и другие выгодные условия кредитования.