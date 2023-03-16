Пошлину на мебель из ЕС могут повысить до 50%

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Как передают “Известия”, в числе таких товаров — европейская деревянная и мягкая мебель, а также матрасы. Сбор на поставку этих товаров планируют увеличить с 8,5–12% до 50%.
Над реализацией инициативы работают Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития России. Отмечается, что повышение связано с ответными санкциями и необходимостью поддержать отечественных производителей. Мера коснется и IKEA, товары которой недавно включили в список параллельного импорта.