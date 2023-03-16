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Posted Сегодня, 08:21

Published Сегодня, 08:21

Modified Сегодня, 08:22

Updated Сегодня, 08:22

Пошлину на мебель из ЕС могут повысить до 50%

Сегодня, 08:21
Представители АМДПР сообщили о планах повысить пошлину на ряд продукции из недружественных стран в пять раз.

Как передают “Известия”, в числе таких товаров — европейская деревянная и мягкая мебель, а также матрасы. Сбор на поставку этих товаров планируют увеличить с 8,5–12% до 50%.

Над реализацией инициативы работают Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития России. Отмечается, что повышение связано с ответными санкциями и необходимостью поддержать отечественных производителей. Мера коснется и IKEA, товары которой недавно включили в список параллельного импорта.

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