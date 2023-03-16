Моор отметил эффективную работу Совета законодателей Тюменской области, Югры и Ямала

Он привел в пример уникальный для России пример — промышленный кешбэк, который введен в регионе для поддержки предприятий. Это возмещение до пяти процентов от стоимости импортозамещающей продукции и услуг, приобретенных у тюменских предприятий и участников нефтегазового кластера. С использованием промышленного кешбэка в 2022 году было приобретено оборудования и других материальных ресурсов на сумму почти 10 миллиардов рублей, общий объем возмещения составил почти 400 миллионов рублей.