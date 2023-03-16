Моор отметил эффективную работу Совета законодателей Тюменской области, Югры и Ямала

Posted 16 марта 12:02
Published 16 марта 12:02
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Во встрече приняли участие председатель Тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов, председатель Думы Югры Борис Хохряков и председатель Заксобрания Ямала Сергей Ямкин, а также их коллеги из Курганской и Челябинской областей.
Открыв заседание, Александр Моор напомнил, что активная инвестиционная политика позволила Тюменской области наработать опыт и сформировать практики, направленные на развитие территорий и привлечение инвестиций, что было бы невозможно без прочной законодательной основы.
Он привел в пример уникальный для России пример — промышленный кешбэк, который введен в регионе для поддержки предприятий. Это возмещение до пяти процентов от стоимости импортозамещающей продукции и услуг, приобретенных у тюменских предприятий и участников нефтегазового кластера. С использованием промышленного кешбэка в 2022 году было приобретено оборудования и других материальных ресурсов на сумму почти 10 миллиардов рублей, общий объем возмещения составил почти 400 миллионов рублей.
«Это хороший пример межрегионального сотрудничества, ведь основными участниками программы промышленного кешбэка являются крупные нефтегазовые компании, которые работают на Ямале и в Югре и на протяжении многих лет выстраивают кооперационные связи с тюменскими предприятиями», — отметил губернатор.
На заседании Совета законодателей, которое пройдет в Тобольске 17 марта, народные избранники рассмотрят актуальные вопросы межрегионального сотрудничества и устойчивого развития экономики, а также обменяются опытом социальной поддержки участников специальной военной операции и их семей.
Также Александр Моор предложил организовать для детей участников специальной военной операции на летних каникулах туристические поездки по уральским регионам. Парламентарии поддержали инициативу главы Тюменской области.