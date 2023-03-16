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Published Сегодня, 10:48

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Updated Сегодня, 10:48

Мальчик бегал с ножом по школе. Ситуацию взяли на контроль в администрации Тюмени

16 марта 2023, 10:48
Фото: 1MI

В тюменской школе мальчик бегал с ножом и пугал детей. Ситуацию взяли на контроль

В областной столице 14 марта мальчик из 6 класса бегал с ножом по школе. По данным подписчика паблика «ЧС Тюмень», он принёс с собой «бабочку», показывал детям и гонялся за школьниками. Родители пожаловались классному руководителю.
«Этого мальчика отвели к соцработнику. В итоге классный руководитель в шоке, что вся школа ничего не решила, просто сделали замечание. Мы родители переживаем за своих детей. Неоднократно писали обращение к директору школы», - сообщает подписчик паблика «ЧС Тюмень».

На ситуацию обратили внимание в администрации города Тюмени.

«Данная информация направлена в департамент образования администрации города Тюмени, специалисты которого свяжутся с руководством школы и проведут проверку по фактам, которые вы указали», сообщает паблик «Тюмень – наш дом» в ВК.

Ранее «Наш город» сообщал, что директор школы №94 решила превратить учителей в уборщиц. В начале марта родители были возмущены состоянием этого учебного заведения.

Руководство тюменской школы № 94 наконец-то отреагировало на жалобы родителей
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Нож#Школа#Жалобы#Работа
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