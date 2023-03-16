Мальчик бегал с ножом по школе. Ситуацию взяли на контроль в администрации Тюмени

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
«Этого мальчика отвели к соцработнику. В итоге классный руководитель в шоке, что вся школа ничего не решила, просто сделали замечание. Мы родители переживаем за своих детей. Неоднократно писали обращение к директору школы», - сообщает подписчик паблика «ЧС Тюмень».
На ситуацию обратили внимание в администрации города Тюмени.
«Данная информация направлена в департамент образования администрации города Тюмени, специалисты которого свяжутся с руководством школы и проведут проверку по фактам, которые вы указали», сообщает паблик «Тюмень – наш дом» в ВК.
Ранее «Наш город» сообщал, что директор школы №94 решила превратить учителей в уборщиц. В начале марта родители были возмущены состоянием этого учебного заведения.