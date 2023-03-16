Мальчик бегал с ножом по школе. Ситуацию взяли на контроль в администрации Тюмени

В тюменской школе мальчик бегал с ножом и пугал детей. Ситуацию взяли на контроль

В областной столице 14 марта мальчик из 6 класса бегал с ножом по школе. По данным подписчика паблика «ЧС Тюмень», он принёс с собой «бабочку», показывал детям и гонялся за школьниками. Родители пожаловались классному руководителю.