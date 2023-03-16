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Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

Губернатор Моор предложил организовать бесплатный отдых для детей военнослужащих

16 марта 2023, 06:25
Фото: 1MI

Губернатор Моор предложил организовать бесплатный отдых для детей мобилизованных

Юные жители Тюменской области из семей военнослужащих смогут на летних каникулах бесплатно отдохнуть в городах Уральского федерального округа. Об этом сообщил в своем тг-канале губернатор региона Александр Моор.
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Тюмень
«Предложил организовать в этом году туристические поездки для детей из семей мобилизованных и военнослужащих по регионам Уральского федерального округа. Впереди длительные каникулы, а благодаря такому проекту они смогут познакомиться с достопримечательностями, историей и природой наших регионов. Для них это будет интересно и полезно. Такие поездки не требуют больших финансовых затрат, но зато пойдут на пользу всем», — подчеркнул Александр Моор.

По его словам, данную идею уже поддержали руководители дум Тюменской области, Югры и Ямала.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти намерены ввести для уполномоченного по правам ребенка право на получение денежной выплаты за получение государственных наград.

Детскому омбудсмену Тюменской области хотят предоставить денежную привилегию
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#Общество#Новости тюмени#Военные#Военнослужащие#Льготы#Каникулы#Тюмень#Дети#Тюменская область#Александр Моор#Валентина Бурнашева#Касается каждого
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