Губернатор Моор предложил организовать бесплатный отдых для детей военнослужащих

Губернатор Моор предложил организовать бесплатный отдых для детей мобилизованных

Юные жители Тюменской области из семей военнослужащих смогут на летних каникулах бесплатно отдохнуть в городах Уральского федерального округа. Об этом сообщил в своем тг-канале губернатор региона Александр Моор.

Сюжет Тюмень