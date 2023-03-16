Губернатор Моор предложил организовать бесплатный отдых для детей военнослужащих

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
«Предложил организовать в этом году туристические поездки для детей из семей мобилизованных и военнослужащих по регионам Уральского федерального округа. Впереди длительные каникулы, а благодаря такому проекту они смогут познакомиться с достопримечательностями, историей и природой наших регионов. Для них это будет интересно и полезно. Такие поездки не требуют больших финансовых затрат, но зато пойдут на пользу всем», — подчеркнул Александр Моор.
По его словам, данную идею уже поддержали руководители дум Тюменской области, Югры и Ямала.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти намерены ввести для уполномоченного по правам ребенка право на получение денежной выплаты за получение государственных наград.