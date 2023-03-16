Главный тренер «Вашингтона» оценил состояние Александра Овечкина

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
По его словам, вчера 37-летний нападающий работал без ограничений, однако, окончательное решение будет принято после сегодняшней тренировки. Заявление Лавиолетта приводит «Советский спорт» со ссылкой на журналиста Тарика Эль-Башира.
Напомним, Овечкин, потерявший отца в феврале этого года, пропустил последний матч из-за травмы верхней части тела.
Всего в этом сезоне капитан «столичных» провел 62 матча и набрал 62 (36+26) очка.