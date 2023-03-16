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Posted Сегодня, 15:41

Published Сегодня, 15:41

Modified Сегодня, 15:41

Updated Сегодня, 15:41

Главный тренер «Вашингтона» оценил состояние Александра Овечкина

Сегодня, 15:41
Наставник «Вашингтона» Питер Лавиолетт допустил участие Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз».

По его словам, вчера 37-летний нападающий работал без ограничений, однако, окончательное решение будет принято после сегодняшней тренировки. Заявление Лавиолетта приводит «Советский спорт» со ссылкой на журналиста Тарика Эль-Башира.

Напомним, Овечкин, потерявший отца в феврале этого года, пропустил последний матч из-за травмы верхней части тела.

Всего в этом сезоне капитан «столичных» провел 62 матча и набрал 62 (36+26) очка.

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