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Published Сегодня, 04:49

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Updated Сегодня, 04:51

«Единая Россия» начала отбор кандидатов в депутаты тюменской думы

16 марта 2023, 04:49
Фото: тг-канал Андрей Артюхов

«Единая Россия» начала отбор кандидатов в депутаты думы Тюмени

Двадцать человек подали документы на участие в предварительном голосовании для выдвижения кандидатами от партии «Единая Россия» в депутаты Тюменской городской и областной дум.
Сюжет
Тюмень

Накануне прошло первое заседание по проведению предварительного голосования ЕР. Об этом сообщил в своем тг-канале руководитель депутатской фракции «Единая Россия» Тюменской областной Думы Андрей Артюхов.

По его словам, в списке зарегистрированных кандидатов, как действующие депутаты Тюменской гордумы, так и новички. В числе новичков — уроженец Хабаровского края Евгений Вербицкий, доцент кафедры физической культуры и спорта строительного института Ильяс Ибрагимов, индивидуальный предприниматель Сергей Колпаков, финансовый директор ООО СЗ «Тюменгазстрой» Мария Шабанова, директор ООО ДРСУ-4 Евгений Чусовитин и т. д.

В числе действующих депутатов — Дмитрий Антипов и Екатерина Вешкурцева.

Ранее «Наш Город» писал, что выдвижение кандидатов для участия в предварительном голосовании продлится до 27 апреля. Итоги предварительных выборов в регионах УрФО подведут 28 мая 2023 года.

 

 

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Выборы#Депутаты#Мандат депутата#Кандидаты в депутаты#Тюмень#Единая Россия#Тюменская область
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