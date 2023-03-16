«Единая Россия» начала отбор кандидатов в депутаты тюменской думы

По его словам, в списке зарегистрированных кандидатов, как действующие депутаты Тюменской гордумы, так и новички. В числе новичков — уроженец Хабаровского края Евгений Вербицкий, доцент кафедры физической культуры и спорта строительного института Ильяс Ибрагимов, индивидуальный предприниматель Сергей Колпаков, финансовый директор ООО СЗ «Тюменгазстрой» Мария Шабанова, директор ООО ДРСУ-4 Евгений Чусовитин и т. д.