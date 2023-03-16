«Единая Россия» начала отбор кандидатов в депутаты тюменской думы

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Накануне прошло первое заседание по проведению предварительного голосования ЕР. Об этом сообщил в своем тг-канале руководитель депутатской фракции «Единая Россия» Тюменской областной Думы Андрей Артюхов.
По его словам, в списке зарегистрированных кандидатов, как действующие депутаты Тюменской гордумы, так и новички. В числе новичков — уроженец Хабаровского края Евгений Вербицкий, доцент кафедры физической культуры и спорта строительного института Ильяс Ибрагимов, индивидуальный предприниматель Сергей Колпаков, финансовый директор ООО СЗ «Тюменгазстрой» Мария Шабанова, директор ООО ДРСУ-4 Евгений Чусовитин и т. д.
В числе действующих депутатов — Дмитрий Антипов и Екатерина Вешкурцева.
Ранее «Наш Город» писал, что выдвижение кандидатов для участия в предварительном голосовании продлится до 27 апреля. Итоги предварительных выборов в регионах УрФО подведут 28 мая 2023 года.