Десятый Югорский лыжный марафон примет более 2000 участников

Напомним, с 2013 года Югорский лыжный марафон проводится в городе Ханты-Мансийске правительством ХМАО-Югры, АУ “ЮграМегаСпорт”, Федерацией лыжных гонок ХМАО-Югры при поддержке банка “Открытие”. В 2023 году марафон состоится с 7 по 8 апреля. В первый день пройдут соревнования на дистанции 50 км классическим стилем, во второй – гонка на все остальные дистанции свободным стилем. Пройти процедуру регистрации на участие в марафоне можно на сайте ugraloppet.ru до 6 апреля включительно.