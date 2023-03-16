Десятый Югорский лыжный марафон примет более 2000 участников

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
Как отмечается, нынешний марафон имеет статус международного. Ожидается, что в лыжной гонке будут участвовать спортсмены из Казахстана и Словакии. Об этом пишет muksun.fm.
Организаторы сообщили, что за месяц до начала лыжного марафона уже зарегистрировалось 2340 человек, из них 681 участник готов пройти дистанцию 50 км свободным стилем, а 149 – классическим. Кроме того, 757 лыжников намерены участвовать в полумарафоне, при этом остальные выбрали самую короткую дистанцию 5 км.
Первую строчку по количеству участвующих в марафоне занимает Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, от которого уже прошли регистрацию 1400 жителей. На второй строчке Свердловская область – 255 спортсменов, от Тюменской области зарегистрировано 119 лыжников. Замыкают пятерку регионов-лидеров Москва с Подмосковьем и Ямало-Ненецкий автономный округ – по 96 спортсменов, От Пермского края заявлено всего на 3 человека меньше.
Традиционно участвующие в марафоне Томская, Омская и Новосибирская области направили 78, 34 и 36 спортсменов соответственно.
Вместе с тем оргкомитет мероприятия прогнозирует, что число участников еще может вырасти.
“Мы ждем, что на старт выйдет более трех тысяч лыжников из разных регионов и стран, – регистрация продолжается”, – отметил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка “Открытие” Виталий Мосунов.
Напомним, с 2013 года Югорский лыжный марафон проводится в городе Ханты-Мансийске правительством ХМАО-Югры, АУ “ЮграМегаСпорт”, Федерацией лыжных гонок ХМАО-Югры при поддержке банка “Открытие”. В 2023 году марафон состоится с 7 по 8 апреля. В первый день пройдут соревнования на дистанции 50 км классическим стилем, во второй – гонка на все остальные дистанции свободным стилем. Пройти процедуру регистрации на участие в марафоне можно на сайте ugraloppet.ru до 6 апреля включительно.
Федеральный медиахолдинг 1MI выступает официальным информационным партнером Югорского лыжного марафона – 2023.