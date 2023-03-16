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Десятый Югорский лыжный марафон примет более 2000 участников

16 марта 2023, 16:19
Фото: Банк "Открытие"
В юбилейном Х Югорском лыжном марафоне примут участие более 2300 спортсменов из 40 субъектов РФ. Максимальное количество участников – из Югры, Свердловской и Тюменской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа и Москвы.

Как отмечается, нынешний марафон имеет статус международного. Ожидается, что в лыжной гонке будут участвовать спортсмены из Казахстана и Словакии. Об этом пишет muksun.fm.

Организаторы сообщили, что за месяц до начала лыжного марафона уже зарегистрировалось 2340 человек, из них 681 участник готов пройти дистанцию 50 км свободным стилем, а 149 – классическим. Кроме того, 757 лыжников намерены участвовать в полумарафоне, при этом остальные выбрали самую короткую дистанцию 5 км.

Первую строчку по количеству участвующих в марафоне занимает Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, от которого уже прошли регистрацию 1400 жителей. На второй строчке Свердловская область – 255 спортсменов, от Тюменской области зарегистрировано 119 лыжников. Замыкают пятерку регионов-лидеров Москва с Подмосковьем и Ямало-Ненецкий автономный округ – по 96 спортсменов, От Пермского края заявлено всего на 3 человека меньше.

Традиционно участвующие в марафоне Томская, Омская и Новосибирская области направили 78, 34 и 36 спортсменов соответственно.

Вместе с тем оргкомитет мероприятия прогнозирует, что число участников еще может вырасти.

“Мы ждем, что на старт выйдет более трех тысяч лыжников из разных регионов и стран, – регистрация продолжается”, – отметил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка “Открытие” Виталий Мосунов.

Напомним, с 2013 года Югорский лыжный марафон проводится в городе Ханты-Мансийске правительством ХМАО-Югры, АУ “ЮграМегаСпорт”, Федерацией лыжных гонок ХМАО-Югры при поддержке банка “Открытие”. В 2023 году марафон состоится с 7 по 8 апреля. В первый день пройдут соревнования на дистанции 50 км классическим стилем, во второй – гонка на все остальные дистанции свободным стилем. Пройти процедуру регистрации на участие в марафоне можно на сайте ugraloppet.ru до 6 апреля включительно.

Федеральный медиахолдинг 1MI выступает официальным информационным партнером Югорского лыжного марафона – 2023.

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