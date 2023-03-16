Более 1300 сирот региона не получили обещанные квартиры

В 2022 году немного увеличить объем средств для помощи детям, оставшимся без родителей удалось — на эти цели выделено более 1 млрд руб. Однако в 2023 году в бюджете региона предусмотрено только 682,6 млн рублей для приобретения 295 жилых помещений сиротам. Это более чем вполовину меньше показателя прошлого, провального года.