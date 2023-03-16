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Updated Сегодня, 12:33

Более 1300 сирот региона не получили обещанные квартиры

16 марта 2023, 12:31
Фото: 1MI

Более 1300 сирот в Тюменской области не смогли получить положенное жилье

В отчете прокуратуры, который имеется в распоряжении редакции, указано, что за 2022 год сотрудникам не удалось решить проблему детей-сирот, которые не могут получить жилье.

На территории региона сейчас проживает более 6 тысяч сирот. 2757 из них по итогам 2022 года имеют право на обеспечение жилым помещением, у 1353 — возникло такое право, однако оно не было реализовано.

«Как и прежде, основной причиной несвоевременного обеспечения детей-сирот жилыми помещениями остается недостаточное финансирование расходного обязательства субъекта Российской Федерации», — сообщается в отчете прокуратуры по Тюменской области.

В 2022 году немного увеличить объем средств для помощи детям, оставшимся без родителей удалось — на эти цели выделено более 1 млрд руб. Однако в 2023 году в бюджете региона предусмотрено только 682,6 млн рублей для приобретения 295 жилых помещений сиротам. Это более чем вполовину меньше показателя прошлого, провального года.

«Реализация жилищных прав детей-сирот связана с необходимостью создания комфортных условий для их проживания, одномоментного создания социальной инфраструктуры, условий для трудоустройства граждан, особенно в сельских территориях», — считают в прокуратуре.
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#Алиса Вернер#Сироты#Дети-сироты#Бюджет#Областной бюджет#Прокуратура#Дети#Общество#Экономика#Тюменцы#Деньги#Тюмень#Тюменская область
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