Более 1300 сирот региона не получили обещанные квартиры

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
На территории региона сейчас проживает более 6 тысяч сирот. 2757 из них по итогам 2022 года имеют право на обеспечение жилым помещением, у 1353 — возникло такое право, однако оно не было реализовано.
«Как и прежде, основной причиной несвоевременного обеспечения детей-сирот жилыми помещениями остается недостаточное финансирование расходного обязательства субъекта Российской Федерации», — сообщается в отчете прокуратуры по Тюменской области.
В 2022 году немного увеличить объем средств для помощи детям, оставшимся без родителей удалось — на эти цели выделено более 1 млрд руб. Однако в 2023 году в бюджете региона предусмотрено только 682,6 млн рублей для приобретения 295 жилых помещений сиротам. Это более чем вполовину меньше показателя прошлого, провального года.
«Реализация жилищных прав детей-сирот связана с необходимостью создания комфортных условий для их проживания, одномоментного создания социальной инфраструктуры, условий для трудоустройства граждан, особенно в сельских территориях», — считают в прокуратуре.