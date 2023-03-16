Блогерша из Тюмени продала место на своем теле для рекламной татуировки за 120 тысяч

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
«На самом деле я уже продавала рекламное место, но на своих ногтях. У меня была 300 рублей начальная цена, в итоге продала за 5 000», - сообщила тюменский блогер Анна Румак.
Рекламную татуировку за 120 тысяч рублей купила Полина Новосёлова «Подруга в законе». У неё есть своя фирма по банкротству.
В декабре прошлого года «Наш город» сообщал, что в Тюмени участники вечеринки блогеров заболели ОРВИ и гриппом. Праздник был организован для 200 человек, он прошел без происшествий.