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Posted Сегодня, 10:34

Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

Блогерша из Тюмени продала место на своем теле для рекламной татуировки за 120 тысяч

16 марта 2023, 10:34
Фото: 1MI

Тюменская блогерша продала рекламное место на теле за 120 тысяч рублей

Блогер Анна Румак продала место на своём теле для рекламной татуировки. Об этом она сообщила «Нашему городу». Первый покупатель нашелся через полчаса, второй ещё через 40 минут.
«На самом деле я уже продавала рекламное место, но на своих ногтях. У меня была 300 рублей начальная цена, в итоге продала за 5 000», - сообщила тюменский блогер Анна Румак.

Рекламную татуировку за 120 тысяч рублей купила Полина Новосёлова «Подруга в законе». У неё есть своя фирма по банкротству.

В декабре прошлого года «Наш город» сообщал, что в Тюмени участники вечеринки блогеров заболели ОРВИ и гриппом. Праздник был организован для 200 человек, он прошел без происшествий.

Вечеринка блогеров в Тюмени снова вызвала вспышку заболеваемости
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Экономика#Продажа#Покупка-продажа#Эксклюзив
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