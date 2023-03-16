Блогерша из Тюмени продала место на своем теле для рекламной татуировки за 120 тысяч

Тюменская блогерша продала рекламное место на теле за 120 тысяч рублей

Блогер Анна Румак продала место на своём теле для рекламной татуировки. Об этом она сообщила «Нашему городу». Первый покупатель нашелся через полчаса, второй ещё через 40 минут.

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