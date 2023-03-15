Жительницу Тюмени задержали в аэропорту Рощино с рюкзаком валюты

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Инспекторы обнаружили прошитый хлопчатобумажный мешок с пачками стодолларовых купюр, всего 90 тыс. долларов.
«Нарушительницей оказалась 29-летняя жительница Тюмени, вылетавшая в Ташкент. В ходе досмотра ее ручной клади, инспекторы нашли прошитый х/б мешок с пачками стодолларовых купюр. Всего — 90 тыс. долларов», - сообщает пресс-служба Тюменской таможни.
Все материалы направлены в РУ ФСБ России по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в крупном размере).
Ранее «Наш город» сообщал, что два нелегала с поддельными документами разъезжали по Тюмени. Их задержали в июле прошлого года.