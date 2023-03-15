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Updated Сегодня, 10:17

Жительницу Тюмени задержали в аэропорту Рощино с рюкзаком валюты

15 марта 2023, 10:17
Фото: ФТС России

Тюменку задержали с рюкзаком валюты на таможне в аэропорту Рощино

Жительницу областной столицы задержали с рюкзаком валюты. По данным пресс-службы Тюменской таможни, она пыталась вывезти 90 тысяч долларов в Ташкент. 29-летняя женщина была задержана в аэропорту Рощино во время предполетного досмотра.

Инспекторы обнаружили прошитый хлопчатобумажный мешок с пачками стодолларовых купюр, всего 90 тыс. долларов.

«Нарушительницей оказалась 29-летняя жительница Тюмени, вылетавшая в Ташкент. В ходе досмотра ее ручной клади, инспекторы нашли прошитый х/б мешок с пачками стодолларовых купюр. Всего — 90 тыс. долларов», - сообщает пресс-служба Тюменской таможни.

Все материалы направлены в РУ ФСБ России по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в крупном размере).

Ранее «Наш город» сообщал, что два нелегала с поддельными документами разъезжали по Тюмени. Их задержали в июле прошлого года.

Два нелегала с поддельными документами разъезжали по Тюмени
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Деньги#Экономика#Аэропорт#Аэропорт Рощино#Александр Мязин
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