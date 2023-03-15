Жительницу Тюмени задержали в аэропорту Рощино с рюкзаком валюты

Тюменку задержали с рюкзаком валюты на таможне в аэропорту Рощино

Жительницу областной столицы задержали с рюкзаком валюты. По данным пресс-службы Тюменской таможни, она пыталась вывезти 90 тысяч долларов в Ташкент. 29-летняя женщина была задержана в аэропорту Рощино во время предполетного досмотра.