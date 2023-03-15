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Posted Сегодня, 18:21

Published Сегодня, 18:21

Modified Сегодня, 18:22

Updated Сегодня, 18:22

Забастовки Wildberries вдохновили Думу на поправки в законодательство

Сегодня, 18:21
Недавнее столкновение интересов вокруг компании Wildberries склонило депутатов Госдумы к мысли о необходимости менять законодательство.

Как пишет News.ru, парламентарии от фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили на рассмотрение Думы законопроект о запрете одностороннего изменения договоров, подписанных маркетплейсами, включая Wildberries. Об этом стало известно от первого замглавы комитета Думы по контролю Дмитрия Гусева. О принятии соответствующего закона думцы заговорили после того, как многие сотрудники пунктов выдачи заказов Wildberries отказались выходить на работу в знак протеста против новой системы штрафов, которую они сочли несправедливой.

Депутаты «Справедливой России» предложили представителям маркетплейса встречу с целью решения проблемы, но те на предложение не откликнулись. Теперь в Госдуме готовят проект закона, который защитит партнеров маркетплейсов от повторения подобных конфликтов.

Сейчас юристы ищут нарушения закона в действиях Wildberries. По итогам их работы в Федеральную антимонопольную службу и правоохранительные органы будут переданы соответствующие обращения.

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