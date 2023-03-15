Забастовки Wildberries вдохновили Думу на поправки в законодательство

Как пишет News.ru, парламентарии от фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили на рассмотрение Думы законопроект о запрете одностороннего изменения договоров, подписанных маркетплейсами, включая Wildberries. Об этом стало известно от первого замглавы комитета Думы по контролю Дмитрия Гусева. О принятии соответствующего закона думцы заговорили после того, как многие сотрудники пунктов выдачи заказов Wildberries отказались выходить на работу в знак протеста против новой системы штрафов, которую они сочли несправедливой.