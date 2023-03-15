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Вопросы развития небольших городов обсудили эксперты в Тюмени

15 марта 2023, 11:00
Фото: 1MI

В Тюмени обсудили вопросы развития небольших городов и сельских поселений

В областной столице обсудили будущее малых городов и сельских территорий. По оценке социолога Игоря Задорина у малых городов и сельских территорий есть потенциал развития.

По данным «Тюменской линии», уникальные и перспективные возможности развития связаны с природной и географическим положением поселения. В качестве примера можно привести крупный завод «ЗапСибНефтехим».

«В первую очередь, возрождение или развитие производства, которое было в этих городах раньше», - сообщил изданию социолог Игорь Задорин.

Ранее «Наш город» сообщал, что в прошлом году 357 млрд рублей было инвестировано в основной капитал в Тюменской области.

В Тюменской области рекордный рост инвестиций в основной капитал
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