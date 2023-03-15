Вопросы развития небольших городов обсудили эксперты в Тюмени

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
По данным «Тюменской линии», уникальные и перспективные возможности развития связаны с природной и географическим положением поселения. В качестве примера можно привести крупный завод «ЗапСибНефтехим».
«В первую очередь, возрождение или развитие производства, которое было в этих городах раньше», - сообщил изданию социолог Игорь Задорин.
Ранее «Наш город» сообщал, что в прошлом году 357 млрд рублей было инвестировано в основной капитал в Тюменской области.